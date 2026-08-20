Tajemniczy transport metali z Boliwii do Peru. Zaskakujące odkrycia archeologiczne

Jak odkryto pochodzenie metali w Castillo de Huarmey?

Na stanowisku archeologicznym Castillo de Huarmey, położonym na północnym wybrzeżu Peru, odkryto grobowiec związany z kulturą Wari. Ta cywilizacja, działająca ponad 1300 lat temu, miała rozległe wpływy w regionie, w tym na późniejszych Inków. W 2012 roku polscy archeolodzy odkryli tam pierwszy nienaruszony królewski grobowiec, a późniejsze wykopaliska ujawniły pochówki wyspecjalizowanych rzemieślników, w tym metalurga.

Co znaleziono w grobie metalurga?

W grobie młodego mężczyzny, określonego jako metalurg, odkryto metalowe narzędzia, takie jak piła, topór, noże i dłuta, wykonane z brązu. W jego dłoni znajdował się kawałek ciemnego materiału przypominający żużel, znany jako speiss lub matte, będący produktem ubocznym procesów hutniczych.

Skąd pochodziły rudy metali?

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Florydy i Juniata College przeprowadzili analizę izotopów ołowiu, aby ustalić pochodzenie rudy. Wyniki opublikowane w Journal of Archaeological Science: Reports wskazują, że najprawdopodobniej pochodziła ona z regionu Pulacayo w Boliwii, oddalonego setki kilometrów od miejsca odkrycia.

Jakie znaczenie miało Pulacayo?

Pulacayo było jednym z najważniejszych miejsc wydobycia metali w Ameryce Południowej, zwłaszcza srebra. W czasach inkaskich i kolonialnych było drugim co do wielkości złożem srebra na świecie. W czasach przedinkaskich wydobywano tam również miedź. Pulacayo odgrywało kluczową rolę w gospodarce lokalnych społeczności i imperiów.

Jak transportowano metale do Peru?

Metale były prawdopodobnie transportowane przez Andy po wstępnej obróbce. Do Peru mogły trafiać półprodukty lub gotowe przedmioty przeznaczone do przetopienia. Transport odbywał się za pomocą karawan lam, a niektóre z nich mogły docierać drogą morską. Takie rozwiązanie było bardziej efektywne niż przewożenie ciężkich rud z niewielką zawartością metalu.

Jakie były implikacje technologiczne?

Badacze sugerują, że wraz z materiałami do Castillo de Huarmey mogła docierać wiedza technologiczna oraz rzemieślnicy specjalizujący się w metalurgii. Fragment znaleziony w dłoni metalurga mógł być wzorcem jakości lub symbolem profesji. Na stanowisku nie odkryto jednak pieców hutniczych ani większych nagromadzeń odpadów produkcyjnych, które jednoznacznie potwierdziłyby lokalny wytop.

Źródło PAP.