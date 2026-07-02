Decyzja Białego Domu ws. wojsk w Polsce

Podczas rozmowy z polskimi mediami, Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, ujawnił, że sekretarz stanu USA Marco Rubio jest zdecydowanym zwolennikiem przekształcenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce z rotacyjnej na stałą. „Jest absolutnie zielone światło z Białego Domu, także z ust Marco Rubio padła deklaracja” – powiedział Przydacz. Zaznaczył, że ostateczny kształt tej obecności będzie wynikiem szerszej strategii opracowywanej przez Pentagon.

Dlaczego USA zmienia strategię wojskową w Polsce?

Przydacz wyjaśnił, że decyzja polityczna Białego Domu opiera się na kilku czynnikach. Poza strategią amerykańskiej obecności w Europie, kluczowe są dobre relacje polsko-amerykańskie, które w dużej mierze wynikają z osobistych relacji prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. „Polska jest ‘modelowym sojusznikiem’, który przeznacza ‘odpowiednią część PKB’ na zbrojenia i inwestuje w sprzęt oraz technologie obronne” – podkreślił sekretarz stanu.

Co oznacza zmiana formuły obecności wojskowej?

Podczas rozmowy z Rubio, Przydacz potwierdził zapowiedź prezydenta Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Jednakże zaznaczył, że chodzi prawdopodobnie o zastąpienie wstrzymanej rotacyjnej brygady pancernej liczącej 4 tysiące żołnierzy, a nie o dodatkowy kontyngent. „Tutaj została podtrzymana ta deklaracja o kwestii dodatkowych 5000. Natomiast wcale nie oznacza to, że ta wstrzymana brygada 4 tys. żołnierzy, która nie rotowała, że ona przypłynie do Polski” – powiedział Przydacz.

Jakie są dalsze kroki w realizacji tej decyzji?

Minister wezwał rząd do działań, które przełożą deklaracje na konkretne decyzje Waszyngtonu, wypracowane we współpracy z Pentagonem i polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. W czwartek w Pentagonie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma spotkać się z podsekretarzem obrony USA ds. politycznych Elbridge'em Colbym, odpowiedzialnym za opracowywanie nowej formuły amerykańskiej obecności w Europie.

Jak Polska przygotowuje się do szczytu NATO?

Przydacz poinformował, że prezydent Nawrocki rozmawiał z wicepremierem i szefem Ministerstwa Obrony Narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, aby skonsolidować polskie stanowisko przed zbliżającym się szczytem NATO. Zapytany o kilkumiesięczny przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, Przydacz ocenił, że pełny kształt nowej formuły prawdopodobnie ujrzy światło dzienne jesienią. „Kluczowe jest pilnowanie, aby decyzja z kierunku Białego Domu została odpowiednio implementowana” – dodał.

Jakie inne tematy były poruszane w rozmowach?

Rozmowa z Rubio obejmowała również kwestie bezpieczeństwa, takie jak sytuacja w Rosji, Ukrainie, Europie Środkowej i na Bliskim Wschodzie. Osobnym tematem była sytuacja w Wenezueli i na Kubie oraz potencjalna rola Polski wobec zmian wewnętrznych w Wenezueli. Przydacz podkreślał, że Polska jest modelowym przykładem transformacji z systemu komunistycznego.

Źródło PAP.