Śmierć Daniela Siada. Tajemnicze okoliczności i powiązania z Epsteinem

Jak doszło do śmierci Daniela Siada?

Daniel Siad, osoba związana z kontrowersyjnym finansistą Jeffreyem Epsteinem, został znaleziony martwy w swoim domu w Colombes, w pobliżu Paryża. Informacje o jego śmierci podała prokuratura w Nanterre, która natychmiast wszczęła dochodzenie w celu wyjaśnienia okoliczności tej tragedii. Siad był znany ze swojej działalności w branży modelek i był podejrzewany o przedstawianie Epsteinowi młodych kobiet, które później oskarżały finansistę o gwałty.

Oskarżenia przeciwko Danielowi Siadowi

Przeciwko Danielowi Siadowi złożono pięć skarg dotyczących gwałtu i napaści seksualnych. Był podejrzewany o to, że przedstawiał Epsteinowi modelki, które później oskarżały finansistę o przestępstwa seksualne. Siad jednak zaprzeczał tym oskarżeniom, twierdząc, że zajmował się jedynie rekrutacją modelek. Mimo to, jego nazwisko pojawiało się w dokumentach związanych z Epsteinem, które ujawniono na początku roku w Stanach Zjednoczonych. Dokumenty te sugerowały, że Siad aktywnie poszukiwał dziewcząt dla Epsteina na całym świecie, w tym także w Polsce.

Nowe światło na działalność Daniela Siada

Na początku tego roku w USA opublikowano dokumenty związane z Jeffreyem Epsteinem. Wynikało z nich, że Daniel Siad poszukiwał dziewcząt dla Epsteina w różnych miejscach na świecie, w tym w Polsce, i przesyłał mu ich zdjęcia. Cel tych poszukiwań nie był jasno określany; w niektórych mailach Siad określał podsuwane finansiście kobiety jako „hostessy”.

Zeznania jednej z ofiar Epsteina

Jedna z ofiar Epsteina zeznała w 2022 roku, że Daniel Siad prosił ją o poszukiwanie dziewcząt dla finansisty, nie modelek, lecz prostytutek. Według jej relacji, Siad pokazywał jej zdjęcia dziewcząt, pytając, czy spodobają się Epsteinowi. Te zeznania rzucają nowe światło na rolę Siada w całej sprawie i jego możliwe zaangażowanie w działalność Epsteina.

Śledztwo w sprawie Jeffreya Epsteina

Epstein został aresztowany w 2019 roku pod zarzutem handlu nieletnimi w celach seksualnych. Jeszcze w tym samym roku znaleziono go martwego w celi aresztu w Nowym Jorku. Styczniowe ujawnienie dokumentów przez amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości potwierdziło szerokie powiązania Epsteina z elitami politycznymi i finansowymi na całym świecie. Liczba ofiar Epsteina nie jest dokładnie znana, ale z ujawnionych akt wynika, że wśród poszkodowanych są setki kobiet, które oskarżają go o wykorzystywanie seksualne lub o to, że stręczył je i przekazywał swoim znajomym.

Źródło PAP.