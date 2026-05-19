Tragedia na jeziorze Juksty: Poszukiwania zaginionego 18-latka

Co się wydarzyło na jeziorze Juksty?

Na jeziorze Juksty w okolicach Śniadowa doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem czterech młodych osób. Maturzyści z województwa mazowieckiego spędzali czas na rowerze wodnym, kiedy ten niespodziewanie się wywrócił. Dwóm osobom udało się samodzielnie dotrzeć do brzegu, natomiast jedna z nich została uratowana przez strażaków, którzy wyciągnęli ją z wody.

W akcji poszukiwawczej biorą udział policjanci i strażacy z Mrągowa oraz specjalna grupa poszukiwawcza z Olsztyna. Służby ratunkowe używają zaawansowanego sprzętu, w tym sonaru, aby odnaleźć zaginionego 18-latka. Trwa walka z czasem, aby jak najszybciej odnaleźć młodego człowieka.

Źródło PAP.