Tragedia na jeziorze Juksty: Poszukiwania zaginionego 18-latka

PAP
PAP
2026-05-19 10:32

Na jeziorze Juksty doszło do dramatycznego wypadku z udziałem czterech młodych osób. Rower wodny, którym płynęli, wywrócił się, a jeden z uczestników, 18-latek, zaginął. Służby ratunkowe prowadzą intensywne poszukiwania z użyciem zaawansowanego sprzętu.

Policja

i

Autor: Pixabay.com

Co się wydarzyło na jeziorze Juksty?

Na jeziorze Juksty w okolicach Śniadowa doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem czterech młodych osób. Maturzyści z województwa mazowieckiego spędzali czas na rowerze wodnym, kiedy ten niespodziewanie się wywrócił. Dwóm osobom udało się samodzielnie dotrzeć do brzegu, natomiast jedna z nich została uratowana przez strażaków, którzy wyciągnęli ją z wody.

W akcji poszukiwawczej biorą udział policjanci i strażacy z Mrągowa oraz specjalna grupa poszukiwawcza z Olsztyna. Służby ratunkowe używają zaawansowanego sprzętu, w tym sonaru, aby odnaleźć zaginionego 18-latka. Trwa walka z czasem, aby jak najszybciej odnaleźć młodego człowieka.

Źródło PAP.

Mikołaj miał tylko 13 lat Zginał w bagnie w morderczej ucieczce