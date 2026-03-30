Rząd kierowany przez Donald Tusk zdecydował się na wprowadzenie limitów cen paliw sprzedawanych na stacjach w całym kraju. Informację o nowych regulacjach przekazał minister energii Miłosz Motyka.

Zgodnie z ogłoszonymi przepisami od wtorku obowiązują maksymalne ceny paliw. Oznacza to, że żadna stacja nie może sprzedawać benzyny ani diesla powyżej ustalonych limitów. W przypadku benzyny 95 cena nie może przekroczyć 6,16 zł za litr. Dla oleju napędowego górny limit ustalono na poziomie 7,60 zł, natomiast benzyna 98 może kosztować maksymalnie 6,76 zł za litr.

Kary za zawyżanie cen

Rząd zapowiada również ścisłą kontrolę przestrzegania nowych zasad. Jeśli stacje paliw będą sprzedawać paliwo drożej niż pozwalają przepisy, mogą zostać ukarane wysoką grzywną. Maksymalna kara finansowa może wynieść nawet milion złotych.

Za sprawdzanie przestrzegania przepisów odpowiadać będzie Krajowa Administracja Skarbowa, która będzie prowadzić kontrole na stacjach w całym kraju.

Jak wyliczane są maksymalne ceny?

Resort energii podkreśla, że limity nie zostały ustalone przypadkowo. Maksymalna cena paliwa obliczana jest według specjalnego wzoru.

Uwzględnia on średnią krajową cenę hurtową paliw, do której doliczane są podatki i opłaty – w tym akcyza oraz opłata paliwowa. W kalkulacji zawarta jest także stała marża sprzedawcy wynosząca 30 groszy na litrze oraz podatek VAT.

Pakiet „CPN”, czyli plan na tańsze paliwo

Wprowadzenie limitów cen to część szerszego programu rządu nazwanego „Pakietem CPN”, czyli „Ceny Paliwa Niżej”. Jego celem jest ograniczenie wzrostu kosztów paliwa i zmniejszenie presji inflacyjnej.

W ramach tego programu wprowadzono także czasowe obniżki podatków. Akcyza na paliwa została zmniejszona do 15 kwietnia. Dodatkowo od 31 marca do 30 kwietnia obniżono podatek VAT na paliwa z 23 do 8 procent.

Premier Donald Tusk zapowiedział również, że jeśli koncerny paliwowe będą osiągać wyjątkowo wysokie zyski, rząd może wprowadzić dodatkowy podatek od nadzwyczajnych dochodów, tzw. windfall tax.

Według szacunków resortu finansów cały pakiet obniżek oznacza znaczące koszty dla budżetu państwa. Sama redukcja akcyzy ma kosztować około 700 mln zł miesięcznie, a obniżka VAT – kolejne miliardy złotych.