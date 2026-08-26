Pożyczki w lipcu 2026: rekordowe wzrosty w sektorze ratalnym

Jakie były wyniki pożyczek gotówkowych do 60 dni?

W lipcu 2026 roku firmy pożyczkowe udzieliły 486 tysięcy pożyczek gotówkowych na okres do 60 dni, co stanowiło wzrost o 2,2 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Łączna wartość tych pożyczek osiągnęła 1,354 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 15 procent rok do roku. Średnia kwota pożyczki wyniosła 3 112 złotych, co jest wzrostem o 13,7 procent w porównaniu z lipcem 2025 roku. Pożyczki te stanowiły ponad 70 procent wartości oraz niemal 85 procent liczby wszystkich pożyczek gotówkowych udzielonych w lipcu.

Pożyczki gotówkowe na dłuższy okres – jak się kształtowały?

W przypadku pożyczek gotówkowych udzielanych na okres dłuższy niż 60 dni, w lipcu 2026 roku odnotowano sprzedaż na poziomie 90 tysięcy sztuk, co było wzrostem o 5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość tych pożyczek wyniosła 576 milionów złotych, co oznacza wzrost o 13 procent rok do roku. Średnia wartość pożyczki wyniosła 6 400 złotych, co jest 7,5 procent mniej niż rok wcześniej.

Co z pożyczkami ratalnymi?

Największą dynamikę wzrostu zaobserwowano w segmencie pożyczek ratalnych. W lipcu 2026 roku udzielono 1,092 miliona takich pożyczek, co stanowiło wzrost o 18,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Łączna wartość pożyczek ratalnych wyniosła 751 milionów złotych, co oznacza wzrost o 23,7 procent rok do roku. Średnia wartość pożyczki ratalnej wzrosła o 4,4 procent, osiągając 688 złotych.

Podsumowanie wyników od początku roku

Od stycznia do lipca 2026 roku firmy pożyczkowe udzieliły 3,273 miliona pożyczek gotówkowych na okres do 60 dni, o łącznej wartości 8,775 miliarda złotych, co oznacza wzrost liczby pożyczek o 2,6 procent i wartości o 15,7 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W segmencie pożyczek gotówkowych na okres dłuższy niż 60 dni udzielono 564 tysięcy pożyczek, co było wzrostem o 5,3 procent, a ich wartość wzrosła o 16,2 procent, osiągając 3,598 miliarda złotych. W tym samym okresie udzielono 7,215 miliona pożyczek ratalnych o wartości 4,861 miliarda złotych, co oznacza wzrost liczby o 18,6 procent i wartości o 21,2 procent rok do roku.

Czym są pożyczki pozabankowe?

Rynek pożyczek pozabankowych składa się z dwóch głównych segmentów. Pożyczki gotówkowe są bezpośrednio wypłacane klientowi i mogą być przeznaczone na dowolny cel. W tej kategorii wyróżnia się pożyczki do 60 dni oraz pożyczki na dłuższe okresy. Z kolei pożyczki ratalne są przeznaczone na finansowanie konkretnego celu, takiego jak zakup towarów lub usług.

Źródło PAP.