Polski Fundusz Bezpieczeństwa. Wnioski na 2 mld zł już złożone!

Jakie są szczegóły Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności?

Polski Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności otrzymał już 26 wniosków, których łączna wartość wynosi 1,977 miliona złotych. Zdecydowana większość, bo aż 23 z nich, pochodzi od władz lokalnych. Mirosław Czekaj, który stoi na czele Banku Gospodarstwa Krajowego, poinformował o tym podczas konferencji prasowej.

Kiedy można spodziewać się pierwszych umów?

Mirosław Czekaj niedawno przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że pierwsze umowy pożyczkowe w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności mogą zostać podpisane jeszcze przed końcem trzeciego kwartału tego roku.

Jakie są cele Funduszu?

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, którego nabór wniosków rozpoczął się 6 lipca, ma na celu wspieranie inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa i odporności kraju. Składa się on z dwóch części: komponentu pożyczkowego o wartości 16 miliardów złotych oraz komponentu inwestycji kapitałowych z budżetem około 7 miliardów złotych.

Skąd pochodzą środki na Fundusz?

Fundusz finansowany jest z krajowego planu odbudowy, którego całkowita wartość wynosi około 23 miliardów złotych. Jego celem jest wspieranie inwestycji samorządowych, które mają na celu ochronę ludności, rozwój infrastruktury o podwójnym zastosowaniu, a także poprawę cyberbezpieczeństwa i ciągłości kluczowych usług.

Źródło PAP.