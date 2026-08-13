Polska otrzyma 33 mld zł z KPO. Komisja Europejska zatwierdziła wniosek

Nowe środki na rozwój kraju z KPO

Komisja Europejska przyjęła ósmy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy, co skutkuje przekazaniem do Polski około 33 miliardów złotych. Te znaczące fundusze zostaną zainwestowane w różne kluczowe sektory, w tym cyfryzację, edukację, energetykę, rynek pracy i transport. Przyznanie tych środków jest kluczowym krokiem w kierunku modernizacji i rozwoju kraju. To już przedostatni wniosek o płatność, który Polska złożyła do Komisji Europejskiej. Ostatni, dziewiąty, planowany jest na wrzesień 2026 roku. Dzięki tym funduszom, w ciągu nadchodzących miesięcy, polska gospodarka może liczyć na wsparcie o łącznej wartości około 100 miliardów złotych.

Inwestycje i reformy na przyszłość

Dotychczas z Krajowego Planu Odbudowy podpisano ponad 1,1 miliona umów z beneficjentami na łączną kwotę przekraczającą 231,9 miliardów złotych, co stanowi 96,3 procent całego budżetu przewidzianego dla Polski. Dzięki tym funduszom zrealizowano wiele projektów, takich jak budowa nowych miejsc w żłobkach, dostarczenie szybkiego internetu do gospodarstw domowych, czy modernizacja transportu publicznego. Te inwestycje mają na celu długoterminowe korzyści dla polskiego społeczeństwa.

Efekty inwestycji widoczne już teraz

Dzięki wsparciu z KPO powstało już ponad 26 tysięcy nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. Szybki internet został doprowadzony do około 261,5 tysiąca gospodarstw domowych. Wybudowano 15 obwodnic wokół mniejszych miast, a do miast dostarczono 1095 nowych autobusów zeroemisyjnych. Odebrano również 323 nowoczesne lokomotywy i wagony oraz uruchomiono ponad 120 Branżowych Centrów Umiejętności.

Modernizacja infrastruktury kolejowej

Zakończono modernizację i rewitalizację prawie 300 kilometrów linii kolejowych, a na kolejnych około 200 kilometrach sprawdzana jest poprawność zakończenia prac. Te inwestycje mają przynieść długofalowe korzyści dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, przyczyniając się do jej zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu Polska staje się bardziej nowoczesnym i konkurencyjnym krajem na arenie międzynarodowej. To wszystko pokazuje, jak ważne są te inwestycje dla przyszłości naszego kraju.

Źródło PAP.