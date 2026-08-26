Polska na G20. Minister Domański o roli w światowym porządku

Jakie plany ma Polska na G20?

Na przełomie sierpnia i września odbędzie się spotkanie ministrów finansów oraz szefów banków centralnych krajów należących do grupy G20 w Asheville, Karolina Północna, USA. Polska, reprezentowana przez ministra Andrzeja Domańskiego oraz prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, weźmie aktywny udział w tym wydarzeniu.

Podczas prezentacji raportu Polityki Insight oraz Fundacji PKO Banku Polskiego zatytułowanego „Droga do G20. Polskie aspiracje i perspektywy członkostwa”, minister Domański ujawnił, że planuje spotkania z przedstawicielami Japonii oraz innych krajów, które wkrótce obejmą prezydencję w G20, takich jak Wielka Brytania i Korea Południowa. „W tym roku osiągnęliśmy niezwykle dużo, (...) uczestniczymy w tych (tegorocznych - PAP) pracach na prawach pełnego członka. Jesteśmy obecni we wszystkich grupach, zabieramy głos we wszystkich tematach” – zaznaczył Domański.

Dlaczego Polska chce być „rules maker”?

Minister podkreślił, że Polska nie chce być tylko odbiorcą zasad ustalanych przez innych, ale aktywnie uczestniczyć w ich tworzeniu. „Chcemy, żeby Polska była współtworzącym zasady, reguły światowego porządku, a nie odbiorcą tych zasad, tych reguł. Zamiast „rules taker” chcemy zostać „rules maker”. G20 jest najlepszym forum, by nasze doświadczenie z okresu transformacji przekuwać na nowe zasady” – powiedział minister.

Domański zauważył, że Polska nie może jedynie opowiadać o swoich osiągnięciach z przeszłości, aby zdobyć miejsce przy stole G20. „Możemy to miejsce uzyskać tylko poprzez aktywny udział w pracach, wnoszenie czegoś do debaty. Moje rozmowy, chociażby z nadchodzącą prezydencją brytyjską, dotyczą właśnie tego potencjalnego naszego wkładu do dyskusji” – dodał.

Jakie wyzwania stoją przed Polską?

Podkreślono, że G20 różni się od Unii Europejskiej, która dysponuje własnym budżetem, w którym Polska ma swój udział. Domański zaznaczył, że Polska musi aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu globalnego porządku. „Ten główny stół G20 to jest miejsce dyskusji o tym, jak będzie wyglądała globalna gospodarka za 5, 10, 20 lat. Polska musi w tej debacie zająć stanowisko” – wskazał.

Domański zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją przed polską gospodarką, w tym na wysokie ceny energii. „Dlatego inwestujemy nie tylko w lądową i morską energetykę wiatrową, nie tylko inwestujemy miliardy w pierwszą polską elektrownię jądrową, w sieć energetyczną, ale też bardzo nam zależy na zwiększeniu elastyczności systemu (...) Szukamy nowych silników wzrostu i transformacja energetyczna będzie jednym z nich” – podkreślił.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że podczas spotkania w Asheville Domański będzie prowadził rozmowy na temat sytuacji w światowej gospodarce oraz trendów w sektorze prywatnym i sztucznej inteligencji. Polska będzie dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie deregulacji i cyfryzacji administracji oraz odporności gospodarczej.

Źródło PAP.