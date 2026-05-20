Otwarcie Lata 2026 w Łomiankach. Przywitaj wakacje w niezapomniany sposób

Łomianki staną się epicentrum letniej radości i wspólnego świętowania. 29 czerwca to data, którą warto zapisać w kalendarzu, gdyż właśnie wtedy odbędzie się wyjątkowe Otwarcie Lata 2026 – wydarzenie, które symbolicznie zainauguruje sezon wakacyjny, dostarczając mieszkańcom i przybyłym gościom niezapomnianych wrażeń.

Otwarcie Lata 2026 - Łomianki. Wystąpią Lanberry, Sound'n'Grace i Kroeger

Scena Otwarcia Lata 2026 w Łomiankach rozgrzeje się do czerwoności, oferując publiczności prawdziwą ucztę muzyczną. Wieczór uświetni występ Lanberry, wokalistki, która swoimi przebojami podbiła serca fanów w całej Polsce. Jej hity, takie jak „Plan awaryjny”, „Gotowi na wszystko” czy „Dzięki, że jesteś”, z pewnością porwą tłumy do wspólnego śpiewania i tańca, dostarczając potężnej dawki pozytywnej energii. Zanim na scenę wkroczy główna gwiazda, publiczność będzie miała okazję doświadczyć niezwykłego show w wykonaniu Sound’n’Grace. Ten charyzmatyczny chór gospel-popowy, znany z przebojów „100”, „Idealnie” czy „Dach”, zachwyca nie tylko potężnymi głosami, ale i fenomenalną energią sceniczną, gwarantując niezapomniane widowisko. Muzyczna podróż rozpocznie się już o godzinie 17:00, kiedy to na scenie pojawi się Kroeger, utalentowany polski raper młodego pokolenia, który wprowadzi publiczność w rytmiczny nastrój. Dodatkowo, w ciągu dnia, nastrojowy klimat stworzy imponujący, 35-osobowy chór Ethezja, którego brzmienie z pewnością urzeknie słuchaczy.

Całe to muzyczne święto poprowadzi niezastąpiony Krzysztof „Jankes” Jankowski, gwarantując płynne przejścia między występami i utrzymując doskonałą atmosferę. Tak różnorodny program muzyczny z pewnością zaspokoi gusta nawet najbardziej wymagających melomanów, czyniąc ten dzień wyjątkowym pod względem artystycznym i kulturalnym.

Rodzinne atrakcje i strefa relaksu

Otwarcie Lata 2026 będzie jednak czymś więcej niż tylko koncertami – to kompleksowe wydarzenie rodzinne, które zadba o rozrywkę dla każdego. Urząd Miejski w Łomiankach, jako główny organizator, we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Powiatem Warszawskim Zachodnim, przygotował szereg atrakcji, które zamienią przestrzeń festiwalową w prawdziwy plac zabaw i strefę wypoczynku. Dla najmłodszych uczestników wydarzenia prawdziwym rajem okaże się ogromne miasteczko dmuchańców, gdzie dzieci będą mogły do woli skakać, ślizgać się i bawić w bezpiecznym otoczeniu. Rodzice i wszyscy szukający chwili wytchnienia znajdą ukojenie w specjalnie przygotowanej strefie chilloutu, oferującej wygodne miejsca do odpoczynku i relaksu w cieniu. Będzie to doskonała okazja, by naładować baterie, posłuchać muzyki i cieszyć się beztroską atmosferą. Na spragnionych kulinarnych doznań czekać będzie przestrzeń foodtrucków, serwujących różnorodne smaki i aromaty z różnych zakątków świata, zaspokajając apetyt każdego smakosza. Od słodkich przekąsek po dania obiadowe – każdy znajdzie coś dla siebie.

Dodatkowo, przez cały dzień odbywać się będą liczne animacje i interaktywne aktywności, które zaangażują zarówno dzieci, jak i dorosłych, sprzyjając integracji i wspólnemu spędzaniu czasu. To wszystko sprawia, że Otwarcie Lata 2026 będzie idealnym miejscem na spędzenie niedzielnego popołudnia w gronie rodziny i przyjaciół, symbolicznie witając wakacje w radosnej i pełnej pozytywnych emocji atmosferze. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest całkowicie bezpłatny, co czyni je dostępnym dla wszystkich mieszkańców i gości, pragnących wspólnie celebrować początek letniej przygody.