Odkrywanie nowych planet: nadzieja na towarzystwo we Wszechświecie

Czy odkrycia astronomiczne zmieniają nasze rozumienie Wszechświata?

"Nowe odkrycia zawsze z jednej strony pomagają udowodnić to, co naukowcy chcieli dzięki nim zrozumieć, a z drugiej strony tworzą nowe zagadnienia. Moim zdaniem istnieje tu coś w rodzaju równowagi." Prof. Aleksander Wolszczan, znany z odkrycia pierwszych planet poza Układem Słonecznym, podkreśla, że każde nowe odkrycie nie tylko potwierdza istniejące teorie, ale także stawia nowe pytania. Jego własne odkrycie planet wokół pulsara PSR B1257+12 było nieoczekiwane i zainspirowało naukowców do poszukiwania planet poza naszą galaktyką.

Przypadek czy przeznaczenie w odkryciach astronomicznych?

"Tak, ale przypadkowi trzeba pomóc. Nic nie przychodzi samo na magiczne wciśnięcie wielkiego czerwonego guzika". Wolszczan opowiada o swoim doświadczeniu, kiedy podczas badań nad pulsarami przypadkowo odkrył planety. To odkrycie zaskoczyło naukowców i otworzyło nowe kierunki badań. Wskazuje, że nawet nieprzewidziane odkrycia wymagają przygotowania i pracy.

Nowe planety a wyjątkowość Ziemi

"Dla mnie wniosek, że nasza Ziemia mogłaby być wyjątkowa i nadzwyczajna, jest bardzo niewygodny, dlatego że czułbym się okropnie, wiedząc o tym, że jestem samotny w tym olbrzymim i w dużej mierze ciągle jeszcze nieznanym Wszechświecie." W miarę jak odkrywamy coraz więcej planet, pojawia się pytanie, czy Ziemia jest naprawdę wyjątkowa. Obecnie znamy ponad 6 tysięcy egzoplanet, a około 4 procent z nich może być podobnych do Ziemi. To sugeruje, że nasza planeta może nie być jedynym miejscem, gdzie istnieje życie.

Co przyniesie przyszłość badań kosmicznych?

"Definitywnego potwierdzenia planety, na której istnieją warunki do życia – albo wręcz istnieje życie." Prof. Wolszczan marzy o odkryciu planety, na której mogłoby istnieć życie. Wspomina o postępach technologicznych, które umożliwiają coraz bardziej szczegółowe badania egzoplanet. Pomimo tego, wciąż pozostaje wiele niewiadomych dotyczących naszej roli we Wszechświecie.

Nowoczesne technologie w astronomii

"W tych czasach w ogóle nie ma potrzeby, żeby patrzeć w niebo – to komputery sterują teleskopem i oprogramowaniem, również na duże odległości." Współczesna astronomia opiera się na zaawansowanych technologiach, które sterują teleskopami zdalnie. Wolszczan podkreśla, że mimo to ważne jest, by naukowcy mieli bezpośredni kontakt z obserwacjami, aby uniknąć błędów.

Współpraca międzynarodowa i przyszłe badania

"Współpracuję teraz z Chińczykami, którzy mają 500-metrowy radioteleskop." Wolszczan aktualnie współpracuje z chińskimi naukowcami, badając statystyki układów planetarnych wokół gwiazd neutronowych. Planuje także badania nad planetami wokół białych karłów, aby zrozumieć, co dzieje się z układami planetarnymi podczas ewolucji gwiazd.

Źródło PAP.