Co przewiduje projekt nowelizacji ustawy?

W połowie maja, podczas drugiego czytania w Sejmie, Konfederacja zaproponowała dwie poprawki do projektu nowelizacji ustawy dotyczącej spółdzielni uczniowskich. Pierwsza poprawka miała na celu zabezpieczenie działalności spółdzielni przed ewentualnym opodatkowaniem przez Urząd Skarbowy. Druga poprawka odnosiła się do ustanowienia gospodarza, który miałby przewodzić spółdzielni uczniowskiej.

Komisja Edukacji i Nauki, która rozpatrywała te poprawki, zaleciła Sejmowi ich odrzucenie. Spółdzielnia uczniowska według projektu ma być dobrowolnym zrzeszeniem uczniów danej szkoły lub placówki. Jej celem będzie popularyzacja idei spółdzielczości oraz rozwijanie przedsiębiorczości i odpowiedzialności.

Jakie będą zasady funkcjonowania spółdzielni?

Zgodnie z projektem, spółdzielnia będzie mogła prowadzić działalność usługową, handlową, wytwórczą oraz społecznokulturalną i edukacyjną na rzecz szkoły, uczniów oraz lokalnej społeczności. Działalność spółdzielni nie będzie traktowana jako działalność gospodarcza zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców. Spółdzielnia nie uzyska osobowości prawnej, nie będzie wpisywana do Krajowego Rejestru Sądowego, ani nie będzie prowadziła ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości.

Spółdzielnia będzie prowadziła uproszczoną rachunkowość, co pozwoli na ewidencję członków, ustalenie wartości środków, którymi dysponuje, oraz określenie wyniku finansowego dla różnych rodzajów działalności. Do założenia spółdzielni wymagana będzie inicjatywa co najmniej pięciu uczniów, którzy ukończyli 13 lat. W przypadku uczniów niepełnoletnich konieczna będzie pisemna zgoda rodziców.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Dyrektor szkoły lub placówki będzie musiał wyrazić zgodę na założenie spółdzielni, po uzgodnieniu warunków jej funkcjonowania. Dodatkowo, dyrektor wyznaczy nauczyciela-opiekuna, który także musi wyrazić pisemną zgodę na pełnienie tej funkcji. Spółdzielnia będzie działała na podstawie statutu, a członkowie będą wnosić wpisowe, które nie przekroczy 10 zł. Środki te zostaną przeznaczone na działalność statutową spółdzielni.

Członkowie spółdzielni nie będą otrzymywać wynagrodzenia, a nadwyżka finansowa z działalności spółdzielni nie będzie dzielona między członków, lecz również przeznaczana na cele statutowe. Nowelizacja ma wejść w życie 1 września 2026 roku, a istniejące spółdzielnie będą miały czas do 1 września 2027 roku na dostosowanie swoich statutów do nowych przepisów.

Źródło PAP.