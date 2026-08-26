Nowa współpraca Japonii, Australii i Indonezji. Co to oznacza dla regionu?

Redakcja Internetowa
2026-08-26 12:32

Japonia, Australia i Indonezja zdecydowały się na zacieśnienie współpracy obronnej w odpowiedzi na rosnące wpływy Chin w regionie Indo-Pacyfiku. Nowa trójstronna inicjatywa ma na celu wzmocnienie komunikacji i stabilności w regionie, co podkreślają ministrowie obrony tych krajów.

Żołnierz w kamuflażu celuje z karabinu snajperskiego w lesie. O współpracy wojskowej w regionie przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Kony Xyzx/ Pexels.com

Jakie są cele nowej współpracy trójstronnej?

Shinjiro Koizumi, Richard Marles i Sjafrie Sjamsoeddin z zadowoleniem przyjęli wzmacnianie więzi na poziomie dwustronnym między ich państwami, podkreślając, że stanowi to mocny fundament dla ścisłej komunikacji i współpracy w nowym, trójstronnym formacie - poinformowało japońskie ministerstwo w komunikacie.

Trójstronne rozmowy telefoniczne między ministrami obrony Japonii, Australii i Indonezji doprowadziły do decyzji o zacieśnieniu współpracy wojskowej. Rozmowy te odbyły się w środę i miały na celu odpowiedź na rosnące wpływy Chin w regionie Indo-Pacyfiku. Japońskie media podkreślają, że jest to reakcja na intensyfikację działań Chin w Azji Południowo-Wschodniej.

Jakie wyzwania stoją przed regionem?

Koizumi, podsumowując rozmowy na platformie X, podkreślił, że potrzeba szerokiego spojrzenia na sytuację bezpieczeństwa. „Potwierdziliśmy, że będziemy współpracować w formacie trójstronnym, aby wspólnie przyczyniać się do pokoju i stabilności w regionie i na świecie” — napisał polityk.

Źródło PAP.

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