Nowa współpraca Japonii, Australii i Indonezji. Co to oznacza dla regionu?

Jakie są cele nowej współpracy trójstronnej?

Shinjiro Koizumi, Richard Marles i Sjafrie Sjamsoeddin z zadowoleniem przyjęli wzmacnianie więzi na poziomie dwustronnym między ich państwami, podkreślając, że stanowi to mocny fundament dla ścisłej komunikacji i współpracy w nowym, trójstronnym formacie - poinformowało japońskie ministerstwo w komunikacie.

Trójstronne rozmowy telefoniczne między ministrami obrony Japonii, Australii i Indonezji doprowadziły do decyzji o zacieśnieniu współpracy wojskowej. Rozmowy te odbyły się w środę i miały na celu odpowiedź na rosnące wpływy Chin w regionie Indo-Pacyfiku. Japońskie media podkreślają, że jest to reakcja na intensyfikację działań Chin w Azji Południowo-Wschodniej.

Jakie wyzwania stoją przed regionem?

Koizumi, podsumowując rozmowy na platformie X, podkreślił, że potrzeba szerokiego spojrzenia na sytuację bezpieczeństwa. „Potwierdziliśmy, że będziemy współpracować w formacie trójstronnym, aby wspólnie przyczyniać się do pokoju i stabilności w regionie i na świecie” — napisał polityk.

Źródło PAP.