„Nie czekaj, aż zapali się kontrolka”. HascoBus rusza w Polskę z bezpłatnymi badaniami dla mężczyzn

Pierwszy etap trasy rozpocznie się 24 maja we Wrocławiu. W kolejnych tygodniach HascoBus będzie odwiedzał miejscowości w całej Polsce, umożliwiając mężczyznom wykonanie bezpłatnych, nieinwazyjnych i bezbolesnych badań profilaktycznych. Akcja ma oswoić temat męskiej profilaktyki i pokazać, że kontrola zdrowia może być prosta, dostępna i niewymagająca długich przygotowań.

Profilaktyka, której mężczyźni potrzebują

Dane dotyczące zdrowia mężczyzn pokazują, że potrzeba takich działań jest bardzo duża. Mężczyźni w Polsce żyją krócej niż kobiety, rzadziej wykonują badania profilaktyczne i częściej zgłaszają się do lekarza dopiero wtedy, gdy pojawiają się wyraźne objawy. Problem dotyczy zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Panowie częściej umierają m.in. z powodu nowotworów układu pokarmowego i płuc, a samobójstwa należą do najczęstszych przyczyn zgonów młodych Polaków.

Kampania Fundacji Hasco-Lek opiera się na prostym, ale mocnym porównaniu: skoro regularnie wykonujemy przegląd samochodu, powinniśmy równie systematycznie kontrolować stan własnego zdrowia.

„Profilaktyka męskiego zdrowia wymaga szczególnej uwagi. Mężczyźni wciąż zbyt często odkładają badania na później, a do lekarza trafiają dopiero wtedy, gdy pojawiają się wyraźne objawy. Chcemy to zmieniać i pokazywać, że regularna kontrola zdrowia powinna być czymś naturalnym - tak jak przegląd samochodu. HascoBus ma ułatwić wykonanie pierwszego kroku: daje możliwość skorzystania z bezpłatnych, nieinwazyjnych i bezbolesnych badań blisko miejsca zamieszkania. Kampania „Panowie! Jazda po zdrowie!” to dla nas ważny element programu „Zdrowie na pokolenia” i jednocześnie nowy rozdział działań Fundacji Hasco-Lek, która w tym roku obchodzi 20-lecie istnienia” - mówi Agnieszka Han, prezes zarządu Fundacji Hasco-Lek.

Co będzie można zbadać w HascoBusie?

Na pokładzie HascoBusa znajdą się cztery gabinety: pielęgniarski, USG, długowieczności i sprawności oraz farmaceutyczny. Zakres badań został opracowany we współpracy i na podstawie rekomendacji Rady Naukowej Fundacji Hasco-Lek.

Mężczyźni będą mogli bezpłatnie skorzystać m.in. z pomiaru ciśnienia i tętna, jednokanałowego EKG, USG tętnic szyjnych, USG jamy brzusznej, USG jąder, analizy składu ciała, testów sprawnościowych FMS oraz konsultacji farmaceutycznych dotyczących stosowanych leków i suplementów.

Kampanię uzupełnia także szybki test online. Po udzieleniu odpowiedzi użytkownik otrzymuje swoją „tablicę kontrolek” - krótkie podsumowanie dotyczące m.in. zmęczenia, stresu, aktywności fizycznej, profilaktyki i reakcji na sygnały organizmu. Test wskazuje również najbliższe przystanki HascoBusa, w których można skorzystać z bezpłatnych badań. Link do testu dostępny jest na stronie kampanii: https://fundacjahasco-lek.pl/kampania-panowie-jazda-po-zdrowie/

„Dobór badań nie jest przypadkowy. Zależało nam na zaproponowaniu takiego zakresu diagnostyki, który w stosunkowo krótkim czasie pozwala ocenić kilka kluczowych obszarów zdrowia mężczyzny: układ sercowo-naczyniowy, wybrane narządy jamy brzusznej i układu moczowo-płciowego, skład ciała oraz sprawność funkcjonalną. Są to badania przesiewowe, dlatego ich celem nie jest postawienie pełnej diagnozy, lecz wczesne wychwycenie niepokojących sygnałów i wskazanie sytuacji wymagających pogłębionej diagnostyki. Z perspektywy zdrowia publicznego działania tego typu mają szczególne znaczenie, ponieważ pozwalają dotrzeć do osób, które na co dzień rzadko korzystają z profilaktyki zdrowotnej” - mówi prof. dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Hasco-Lek.

Trasa HascoBusa

Ogólnopolska trasa HascoBusa rozpocznie się 24 maja we Wrocławiu. Pierwszy etap potrwa do 31 maja i obejmie osiem wydarzeń w województwach dolnośląskim i łódzkim, m.in. we Wrocławiu, Oleśnicy, Wałbrzychu, Legnicy, Łodzi, Strykowie i Siechnicach.

Kolejne przystanki zaplanowano w czerwcu i lipcu. Mobilna Stacja Kontroli Zdrowia odwiedzi m.in. Częstochowę, Zabrze, Kraków, Nysę, Lądek-Zdrój, Milicz, Poznań, Gdańsk, Gdynię, Grudziądz i Warszawę. Finał kampanii odbędzie się 25 lipca w Warszawie.

Szczegółowy harmonogram trasy dostępny jest na stronie kampanii: https://fundacjahasco-lek.pl/kampania-panowie-jazda-po-zdrowie/#trasa

Ambasadorzy i partnerzy kampanii

Ambasadorami kampanii są Rafał Sonik, Andrzej Ziemiański, Jaś Mela oraz Maciej Bodnar. Partnerami merytorycznymi są m.in. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Business Centre Club, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Partnerstwo na rzecz Profilaktyki i Leczenia Otyłości, Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Polskie Towarzystwo Cyfryzacji Medycyny i Farmacji oraz Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.

O Fundacji Hasco-Lek

Fundacja Hasco-Lek została założona w 2006 roku z inicjatywy pracowników Grupy Hasco i była jedną z pierwszych fundacji korporacyjnych na Dolnym Śląsku. Od początku działalności angażuje się w projekty społeczne, zdrowotne i pomocowe. W tym roku Fundacja obchodzi 20-lecie istnienia i rozwija program „Zdrowie na pokolenia”, którego częścią jest kampania „Panowie! Jazda po zdrowie!”.

