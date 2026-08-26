Stefan Krajewski rozmawiał z delegacją z Wietnamu o eksporcie mięsa i dostępie do rynku

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski spotkał się z przedstawicielami wietnamskich firm i mediów. Rozmowy dotyczyły polskiej oferty rolno-spożywczej oraz warunków dostępu mięsa i produktów mięsnych do Wietnamu. Strony omawiały też wymagania weterynaryjne dla eksporterów oraz stan procedur związanych z dopuszczeniem polskich produktów do rynku w Wietnamie.

- Zależy nam na tym, aby kolejne polskie produkty trafiały do odbiorców w Wietnamie. Dlatego pracujemy nad procedurami dostępowymi, a jednocześnie pokazujemy partnerom, jak wygląda produkcja w naszych zakładach i jak dbamy o bezpieczeństwo żywności - powiedział minister Stefan Krajewski.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, którzy zaprezentowali działania promujące polską żywność w Wietnamie. Obecna była również zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Karolina Florek. Delegacja zapoznała się z tym, jak wygląda produkcja w polskich zakładach i jakie standardy bezpieczeństwa żywności tam obowiązują.

Wietnamskie firmy chcą jasnego oznaczenia: produkt z Polski, nie tylko z UE

Po spotkaniu minister Stefan Krajewski przekazał, że przedstawiciele wietnamskich firm zwracali uwagę nie tylko na informację o unijnym pochodzeniu towaru. Dla partnerów równie ważne jest jednoznaczne oznaczenie, że chodzi o produkt polski, a nie tylko unijny.

- Podczas spotkania przedstawiciele wietnamskich firm podkreślali, że zależy im nie tylko na informacji, że produkt pochodzi z Unii Europejskiej, lecz także na wyraźnym oznaczeniu, że jest to produkt polski - powiedział po spotkaniu minister Stefan Krajewski.

Wizyta wietnamskiej delegacji odbywa się w ramach programu „EU Good Food - Good Life”, organizowanego przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Oprócz spotkania z ministrem przedstawiciele wietnamskich firm i mediów odwiedzają również polskie zakłady przemysłu mięsnego.

Eksport do Wietnamu sięgnął blisko 230 mln euro. W pierwszym półroczu 2026 sprzedaż spadła o 3 proc.

Wietnam jest największym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych w Azji. W 2025 roku eksport na ten rynek osiągnął wartość blisko 230 mln euro, czyli o około 19 procent więcej niż rok wcześniej.

Od stycznia do czerwca 2026 roku wartość sprzedaży polskiej żywności na rynek wietnamski wyniosła 111,5 mln euro. Była więc o 3 procent niższa niż w analogicznym okresie 2025 roku. Polska eksportuje do Wietnamu przede wszystkim mięso i produkty mięsne, ryby oraz produkty mleczne.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI