Ptasia grypa wpływa na populację słoni morskich

Na wyspie Heard, położonej na południowy zachód od Australii, ptasia grypa spowodowała śmierć ponad 75% młodych słoni morskich. Naukowcy, badając dane z października 2025 i stycznia bieżącego roku, odkryli, że od sierpnia 2025 roku około 13 tysięcy z 17 tysięcy młodych mirung południowych zmarło z powodu wirusa H5N1.

Jakie inne gatunki zostały dotknięte?

Naukowcy zaobserwowali także wyższą niż oczekiwano śmiertelność wśród pingwinów. Badania opierały się na danych z dronów oraz bezpośrednich obserwacjach, a próbki pobrano od dziewięciu gatunków. Wirusa H5N1 wykryto nie tylko u mirung południowych, ale także u kotików antarktycznych, pingwinów królewskich i białobrewych oraz u nurzca małego.

Skąd pochodzi wirus?

Specjaliści podejrzewają, że ptasia grypa dotarła na australijskie wyspy z francuskich Wysp Crozet, które leżą 1800 km od wyspy Heard. Co ciekawe, nie odnotowano zgonów z powodu ptasiej grypy wśród dwóch endemicznych gatunków albatrosów.

Czy liczby mogą być większe?

Eksperci uważają, że liczba zgonów wśród młodych mirung południowych może być niedoszacowana, ponieważ w momencie ostatnich badań zwierzęta te wciąż umierały. To pokazuje, jak poważne jest zagrożenie związane z wirusem H5N1 dla lokalnej fauny.

Źródło PAP.