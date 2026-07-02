Zadania nowego Głównego Inspektora Pracy

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił w czwartek, że Janusz Krasoń obejmuje funkcję Głównego Inspektora Pracy. Janusz Krasoń zastępuje Marcina Staneckiego, a jego nominacja jest częścią większej reformy Państwowej Inspekcji Pracy, która zacznie obowiązywać od 8 lipca. W ramach tej reformy, Inspekcja zyska nowe narzędzia do walki z niekorzystnymi umowami cywilnoprawnymi, które od dawna są problemem na polskim rynku pracy.

Co oznacza reforma Państwowej Inspekcji Pracy?

Podczas ceremonii wręczenia nominacji, Czarzasty zaznaczył, że nowe przepisy mają na celu wsparcie uczciwych pracowników i pracodawców, umożliwiając przekształcanie umów śmieciowych w umowy o pracę.

"To jest ustawa, która daje możliwość Państwowej Inspekcji Pracy do pomocy uczciwym ludziom, uczciwym pracodawcom, daje instrumenty i możliwość zmiany umów śmieciowych na umowę o pracę. Człowiek, który ma określone godziny pracy, swoje miejsce pracy i swój zakres obowiązków, powinien mieć umowę o pracę" – powiedział Czarzasty, wyrażając nadzieję na rozsądne wdrożenie nowych przepisów.

Jakie wyzwania stoją przed Januszem Krasoniem?

Ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że reforma ma na celu eliminację patologii związanej z umowami śmieciowymi. "Staje pan na czele instytucji, której podstawowym zadaniem jest troska o bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo milionów pracowników, ale także pośrednio bezpieczeństwo ich rodzin. Bo brak stabilnego zatrudnienia, brak stabilnej umowy o pracę, poczucie zagrożenia ze względu na warunki, jakie mogą panować w zakładzie pracy dotyka bezpośrednio pracownika, ale pośrednio dotyka także rodzin" – zaznaczyła ministra.

Janusz Krasoń wyraził gotowość do podjęcia nowych obowiązków, podkreślając swoje przygotowanie do pełnienia tej roli. "Artykuł 24 Konstytucji Rzeczypospolitej nakłada na państwo obowiązek ochrony pracy. Ochrony pracy w tym sensie, by ona była bezpieczna, godna i by człowiek mógł doczekać swoich dni w zdrowiu, w dobrostanie" – powiedział Krasoń.

Kim jest nowy Główny Inspektor Pracy?

Krasoń, wcześniej pełniący obowiązki dyrektora Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, ma bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Pracował tam jako dyrektor w latach 1990-2001 i 2011-2018. Był również posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przez trzy kadencje. Jego kariera polityczna obejmuje także działalność w radzie nadzorczej Radia Wrocław oraz jako radny we Wrocławiu.

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która wchodzi w życie 8 lipca, jest jednym z kluczowych elementów Krajowego Planu Odbudowy. Przewiduje ona m.in. wymianę informacji między ZUS, Państwową Inspekcją Pracy i Krajową Administracją Skarbową oraz wprowadzenie kontroli zdalnych.

Źródło PAP.