Integracja Ukrainy z UE: szansa na rozwój Europy

Jak integracja Ukrainy z UE może wpłynąć na europejską gospodarkę?

Integracja Ukrainy z jednolitym rynkiem Unii Europejskiej to temat, który zdominował panel dyskusyjny podczas Ukraine Recovery Conference 2026 w Gdańsku. Eksperci zgodnie podkreślali, że proces ten, połączony z akcesją do Unii Europejskiej, powinien być prowadzony równolegle. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko szybsze odbudowanie Ukrainy po wojnie, lecz także wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej całego kontynentu.

Tomasz Zieliński, członek Rady Nadzorczej ORLEN, wyraził opinię, że chociaż członkostwo w Unii Europejskiej i dostęp do jej rynku to dwie różne kwestie, są one ze sobą ściśle powiązane. "Widzimy ogromne zmiany, jakie zaszły na rynku ukraińskim. Dostrzegamy również, że ukraińskie firmy są coraz lepiej przygotowane do spełniania wymagań jakościowych obowiązujących na rynku UE" - powiedział Zieliński.

Wyzwania i korzyści dla Ukrainy w procesie integracji

Zieliński zauważył, że ukraińskie przedsiębiorstwa coraz lepiej dostosowują się do europejskich standardów, co jest kluczowe dla ich przyszłego rozwoju. Podkreślił, że istotne będzie wdrażanie regulacji dotyczących jakości produktów, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. "Odbudowa Ukrainy powinna rozpocząć się natychmiast po zakończeniu działań wojennych. Jednocześnie nie należy przerywać przygotowań do integracji z Unią Europejską i budowy wspólnego rynku już teraz" - dodał Zieliński.

Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, zwrócił uwagę na korzyści wynikające z polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. "Polskich przedsiębiorców wyróżnia przede wszystkim to, że doskonale znają Ukrainę. To też nasz ogromny potencjał, że Ukraińcy już tu są, pracują w polskich firmach. Tego nie mają firmy z Zachodu" - wskazał Piechota.

Przyszłość europejskiego przemysłu z Ukrainą na pokładzie

Podczas debaty podkreślano również znaczenie odbudowy konkurencyjności europejskiego przemysłu. Zdaniem Zielińskiego, rola Ukrainy wykracza poza sam proces odbudowy kraju i obejmuje kwestie bezpieczeństwa oraz przyszłego rozwoju przemysłu w Europie. Integracja Ukrainy z jednolitym rynkiem może przyczynić się do rozwoju nowych łańcuchów wartości, zwiększenia inwestycji prywatnych oraz wzmocnienia europejskiej bazy przemysłowej.

Dla Ukrainy kluczowe będzie przygotowanie się do unijnej polityki klimatycznej, co obejmuje system handlu emisjami oraz cele związane z neutralnością klimatyczną. Takie działania mogą ułatwić integrację ukraińskich przedsiębiorstw z europejskimi łańcuchami dostaw i zwiększyć atrakcyjność kraju dla inwestorów.

Źródło PAP.