Grupa LEGO oficjalnie otworzyła swój pierwszy sklep w Szczecinie w centrum handlowym Galaxy Centrum

Grupa LEGO otworzyła dziś najnowszy LEGO® Store w szczecińskim Galaxy Centrum.

Nowy LEGO Store został zaprojektowany tak, by pobudzać kreatywność poprzez aktywną zabawę. Oferuje on angażujące interaktywne atrakcje oraz szeroki wybór produktów LEGO dla konstruktorów w każdym wieku.

Niezależnie od tego, czy odwiedzający szukają najnowszego zestawu LEGO, wybierają idealny prezent, czy też chcą zapewnić wyjątkowy dzień fanowi LEGO, mogą liczyć na wsparcie doświadczonych i życzliwych pracowników LEGO Store.

Symbolicznego przecięcia wstęgi LEGO Store Szczecin dokonał dzisiaj 6-letni Franek, który wraz z rodziną tradycyjnie podróżuje po całej Polsce, aby wspólnie uczestniczyć w otwarciach nowych lokalizacji – dzisiejsza uroczystość była dla nich dziesiątym tego typu wydarzeniem w kraju.

Bohaterem nowego LEGO Store jest marynarz - postać symbolicznie nawiązująca do Szczecina oraz jego żeglarskich tradycji. Goście mogą spotkać go zarówno w formie imponującej figury zbudowanej z ponad 15 tys. klocków LEGO, jak i na wyjątkowej pieczątce, którą otrzymają w Paszporcie LEGO. Na odwiedzających czekają również specjalne oferty oraz szeroki wybór popularnych serii, takich jak LEGO City, LEGO Friends i LEGO Ninjago®, a także ekskluzywnymi produktami z oferty LEGO Retail, takimi jak zestaw LEGO Ideas „The X-Files” oraz zestaw LEGO Harry Potter™ Ministerstwo Magii™ – edycja kolekcjonerska.

Specjalne oferty na dzień otwarcia:

· Na pierwszych gości czeka blisko 2 500 kolekcjonerskich płytek „I <3 LEGO Store Szczecin”.

· Do zakupów o wartości co najmniej 625 zł dodawany jest zestaw LEGO „Uroczystość przecięcia wstęgi” – tylko dla członków programu LEGO Insiders. Oferta ważna od 10.09.26 do 13.09.26 lub do wyczerpania zapasów. Oferta dotyczy produktu nr 5010172. Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników LEGO Store.

· Od 25.09.2026 r. do zakupów o wartości co najmniej 500 zł dodawany będzie zestaw LEGO Store. Oferta ważna w dniach 25-28.09.2026 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta dotyczy produktu nr 40528. Szczegółowe informacje można uzyskać u pracownika sklepu.

Otwarcie 10-tego LEGO Store w Polsce to dla nas naprawdę ważny moment i kolejny znaczący krok w rozwoju marki na polskim rynku. Bardzo cieszymy się, że będziemy jeszcze bliżej dzieci, rodzin i wszystkich fanów LEGO. Nasze sklepy są czymś więcej niż miejscem zakupów, to przestrzeń, w której można wspólnie się bawić, odkrywać nowe pomysły i pobudzać kreatywność. Mamy nadzieję, że nowy LEGO Store szybko stanie się takim właśnie miejscem dla mieszkańców Szczecina i całego regionu – mówi Thomas Oth, Vice President & General Manager na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie w Grupie LEGO.

Nowy LEGO Store, czynny od poniedziałku do soboty, oferuje szereg atrakcji, w tym:

· Niezapomniane, angażujące aktywności – w tym ścianka Pick a Brick i wieża do budowania minifigurek.

· Ekskluzywne produkty – LEGO Store Szczecin oferuje szeroki wybór produktów LEGO, w tym wiele ekskluzywnych zestawów, takich jak LEGO Icons Władca Pierścieni: Minas Tirith™.

· Atrakcyjne oferty – goście nowego sklepu mają możliwość zbierania punktów w programie lojalnościowym LEGO Insiders, które można wykorzystać na zniżki przy przyszłych zakupach lub skorzystać z ekskluzywnych ofert dla członków programu.