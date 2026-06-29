Tragiczny bilans utonięć w Polsce

Niedziela okazała się wyjątkowo tragiczna pod względem liczby utonięć w Polsce. W ciągu jednego dnia zginęło aż 17 osób, co stanowi najwyższy jednodniowy bilans od początku roku. Od 1 czerwca liczba utonięć wzrosła do 55. Policja podkreśla, że można było uniknąć wielu z tych tragedii, gdyby przestrzegano zasad bezpieczeństwa.

"Woda to żywioł - chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec" - czytamy w komunikacie.

Upały i ostrzeżenia meteorologiczne

Apel o zachowanie czujności nad wodą. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie - napisano.

W poniedziałek obowiązywały ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla wielu województw, w tym kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz prawie całego małopolskiego. Temperatury mogą osiągnąć od 35 do 39 stopni Celsjusza w dzień, a w nocy spadać do 18-25 stopni.

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie - podkreślono we wpisie na platformie X.

Źródło PAP.