Rozpoczęto proces wprowadzania cyfrowych dyplomów szkół wyższych do aplikacji mObywatel. To zmiana, która może mieć znaczenie dla absolwentów, uczelni i pracodawców także na poziomie lokalnym, bo chodzi o prostsze potwierdzanie wykształcenia i sprawdzanie autentyczności dokumentów. Jak wynika z informacji opublikowanych przez gov.pl, cyfrowy dyplom ma działać jako pełnoprawny dokument elektroniczny. To ważne rozróżnienie, bo nie chodzi o zwykły obrazek lub skan papierowego dokumentu zapisany w telefonie.

Nie skan, lecz dokument elektroniczny

Z komunikatu wynika, że cyfrowy dyplom ma być dokumentem źródłowym, zabezpieczonym podpisem i pieczęcią elektroniczną. W praktyce ma to oznaczać, że absolwent będzie mógł potwierdzić ukończenie studiów bez konieczności noszenia papierowego dyplomu. To istotna informacja dla osób wchodzących na rynek pracy, składających dokumenty na kolejne studia albo przedstawiających dyplom w różnych procedurach formalnych.

Według zapowiedzi absolwenci mają korzystać z dokumentu w mObywatelu oraz na stronie dyplomy.nauka.gov.pl. To te dwa kanały wskazano jako miejsca dostępu do cyfrowego dyplomu.

W razie potrzeby ma być też możliwość pobrania plików w formacie PDF. Chodzi nie tylko o sam dyplom, ale również o suplement i odpisy, o ile zostały wydane przez uczelnię. To może być przydatne dla osób, które muszą dołączyć dokumenty do rekrutacji, naboru albo innych formalności.

Co to ma zmienić dla uczelni i pracodawców

Nowe rozwiązanie ma dotyczyć kilku grup jednocześnie. Z jednej strony absolwentów i studentów kończących studia, z drugiej uczelni, a z trzeciej pracodawców, którzy weryfikują wykształcenie kandydatów.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, cytowany w komunikacie, wskazał, że dyplom jest dokumentem ważnym przy szukaniu pracy, dalszej edukacji i potwierdzaniu kompetencji. Jak podkreślił, nowe narzędzie ma być korzyścią także dla pracodawców, bo ma uprościć sprawdzanie autentyczności dyplomu. To na razie deklarowany efekt wdrożenia przedstawiony przez resort.

Z punktu widzenia lokalnego rynku pracy może to mieć praktyczne znaczenie. Firmy i instytucje, które proszą kandydatów o potwierdzenie ukończenia studiów, mają w przyszłości zyskać wygodniejszy sposób weryfikacji dokumentu, a sami absolwenci nie będą musieli za każdym razem sięgać po papierową wersję.

Czego jeszcze nie wiadomo

Komunikat zapowiada start procesu, ale nie podaje pełnego harmonogramu wdrożenia. Nie wskazano dokładnej daty, od kiedy rozwiązanie będzie w pełni dostępne, ani listy uczelni objętych systemem.

W materiale nie ma też odpowiedzi na kilka pytań ważnych dla przyszłych użytkowników. Nie podano, czy system obejmie wszystkich absolwentów czy tylko nowe roczniki, czy trafi także do osób z wcześniej wydanymi dyplomami oraz jak dokładnie ma wyglądać weryfikacja dokumentu przez pracodawcę.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfrowe-dyplomy-dostepne-w-mobywatelu---nowe-rozwiazanie-dla-uczelni-i-absolwentow

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