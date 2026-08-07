Chorwacja bije rekordy ciepła tego lata. Termometry pokazały 40 stopni Celsjusza

Jakie temperatury odnotowano w Chorwacji?

W czwartek Chorwacja zmagała się z najwyższą temperaturą tego lata. Po raz pierwszy termometry wskazały 40 stopni Celsjusza, co odnotowano na lotnisku w Osijeku o godzinie 17:00. To wyjątkowe zjawisko było kulminacją fali upałów, która trwała w kraju przez dwa tygodnie.

W innych miejscach także było gorąco, choć nieco mniej. W Gradiszte oraz na stacji Osijek-Czepin temperatury były niższe o dwa stopnie, podczas gdy w Slavonskim Brodzie zarejestrowano 39,9 stopnia Celsjusza. Zagrzeb, a dokładniej stacja Maksimir, odnotował 36,7 stopnia, natomiast najchłodniejsza była Prevlaka z temperaturą 29,7 stopnia.

Kiedy nadejdzie ochłodzenie w Chorwacji?

W środę i czwartek mieszkańcy całego kraju musieli zmagać się z najwyższym poziomem ostrzeżeń przed ekstremalnymi upałami. Jednakże według najnowszych prognoz meteorologicznych, już w piątek można spodziewać się pewnego ochłodzenia. Chociaż temperatura nie spadnie drastycznie, to z pewnością przyniesie ulgę.

Prognozy przewidują, że minimalne temperatury powietrza będą oscylować między 18 a 23 stopniami Celsjusza, a na wybrzeżu Adriatyku od 23 do 28 stopni. Maksymalne temperatury w ciągu dnia mają wynosić od 34 do 37 stopni zarówno na wybrzeżu, jak i we wschodniej części kraju.

Źródło PAP.