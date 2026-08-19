Ceny paliw wzrosną. Oto, co na stacjach zobaczą kierowcy

Nowe ceny paliw – co się zmieni?

W czwartek kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny paliw. Litr benzyny 95-oktanowej będzie kosztować maksymalnie 6,49 zł, a olej napędowy do 7,52 zł. To wzrost w porównaniu do środy, kiedy benzyna 95 była dostępna za 6,46 zł, a diesel za 7,47 zł. Nowe ceny zostały ogłoszone przez Ministra Energii i będą obowiązywać w piątek.

Jakie czynniki wpływają na ceny paliw?

Od początku tygodnia ponownie obowiązuje pakiet Ceny Paliwa Niżej, który obejmuje obniżony podatek VAT oraz ustalone maksymalne ceny na stacjach. Cena maksymalna jest kalkulowana na podstawie średniej ceny hurtowej na rynku krajowym, z dodatkiem akcyzy, opłaty paliwowej, marży sprzedażowej w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatku VAT. Sprzedaż powyżej ustalonej ceny grozi karą do 1 miliona złotych.

Obniżony VAT na paliwa – co to oznacza?

W czwartek weszła w życie nowelizacja dotycząca obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Zmiana ta przewiduje obniżenie stawki VAT na benzyny i olej napędowy z 23 procent do 8 procent. Nowe stawki będą obowiązywać od poniedziałku do 31 sierpnia.

Pakiet Ceny Paliwa Niżej został wprowadzony pod koniec marca jako odpowiedź na gwałtowny wzrost cen ropy, spowodowany konfliktem USA i Izraela z Iranem, który rozpoczął się 28 lutego. Obowiązywał do końca czerwca i obejmował m.in. obniżoną stawkę VAT na paliwa oraz ustalanie maksymalnych cen na stacjach. W ramach tego pakietu wprowadzono również czasową obniżkę akcyzy na paliwa, która trwała do połowy czerwca.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że dotychczasowy koszt programu Ceny Paliwa Niżej wyniósł około 4,7 miliarda złotych. Wznowienie obniżki VAT na paliwa na ostatnie dwa tygodnie sierpnia będzie kosztować budżet państwa dodatkowe 495 milionów złotych.

Źródło PAP.