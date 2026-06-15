Malediwy 2026: Rajskie wakacje pod specjalnym nadzorem MSZ

Malediwy to marzenie wielu podróżników, jednak Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie Poziom 2: zachowaj szczególną ostrożność. Głównym powodem jest zagrożenie terrorystyczne oraz napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie, która może utrudnić loty tranzytowe przez kraje Zatoki Perskiej. Przed wylotem koniecznie zarejestruj się w darmowym systemie Odyseusz.

Archipelag leży w strefie aktywnej sejsmicznie, co wiąże się z ryzykiem tsunami. Należy również pilnować mienia, gdyż odnotowuje się kradzieże na plażach oraz z pokoi hotelowych. Pamiętaj, że na Malediwach nie ma polskiej ambasady. W razie problemów Polacy mogą korzystać z pomocy konsularnej dowolnego państwa Unii Europejskiej, szukając kontaktu przez wyszukiwarkę ESDZ.

Zasady wjazdu i pobytu w 2026 roku

Wjazd na Malediwy możliwy jest wyłącznie z paszportem lub paszportem tymczasowym ważnym minimum 1 miesiąc. Dowód osobisty nie jest akceptowany. Wiza turystyczna na 30 dni wydawana jest bezpłatnie na lotnisku w Male pod warunkiem posiadania biletu powrotnego oraz rezerwacji hotelu lub środków finansowych w kwocie 100 USD plus 50 USD na każdy dzień pobytu.

Każdy turysta musi w ciągu 96 godzin przed podróżą wypełnić online deklarację podróżnego IMUGA (zarówno przy wjeździe, jak i wyjeździe). Jeśli zabierasz dziecko bez jego rodziców, musisz posiadać pisemną zgodę opiekunów poświadczoną notarialnie w języku angielskim. Pamiętaj, że transport między wyspami łodziami i hydroplanami kończy kursowanie całkowicie przed zachodem słońca.

Prawo, zdrowie i lokalne zwyczaje

Malediwy stosują surowe prawo islamskie. Homoseksualizm jest nielegalny, a za kontakty seksualne osób tej samej płci grozi więzienie, a nawet kara śmierci. Od niedawna obowiązuje całkowity zakaz wapowania i posiadania e-papierosów. Osoby urodzone po 1 stycznia 2007 roku mają ustawowy zakaz używania tytoniu. Za import lub posiadanie narkotyków grozi dożywocie.

Poza resortami spożywanie alkoholu jest zakazane, a bycie pod jego wpływem surowo karane. Obowiązuje też zakaz nudyzmu, nawet w kurortach. Na granicy zabroniony jest wwóz wieprzowiny i przedmiotów innych kultów religijnych. Nie wolno wywozić koralowców, skorup żółwi ani muszli znalezionych na plaży. Zakupy pamiątek rób tylko w oficjalnych sklepach, aby uniknąć problemów na cle.

Choć szczepienia nie są wymogiem, grozi Ci zarażenie cholerą, tyfusem lub żółtaczką. Bezwzględnie wykup ubezpieczenie medyczne, ponieważ na całym archipelagu działają tylko dwa szpitale. Pij wyłącznie wodę butelkowaną, zwłaszcza poza ośrodkami turystycznymi. Jeśli przyjmujesz leki, trzymaj je w oryginalnych opakowaniach wraz z receptą w języku angielskim.