Atak ukraińskich dronów na Perm. Pożar w rafinerii i wstrzymane loty

Co wydarzyło się w Permie?

Ukraińskie drony spowodowały pożar w rafinerii w Permie, co potwierdzają materiały wideo i zdjęcia udostępnione przez proukraiński kanał na Telegramie Exilenova+. W wyniku ataku lokalne lotnisko musiało wstrzymać loty, a mieszkańcy zostali poinformowani o działaniach obrony przeciwlotniczej.

Perm - Rosja 🔥 Trafienie rafinerii ropy naftowej pic.twitter.com/TbCIuz4pya— Poland news War in Ukraine (@Propeertys) August 21, 2026

Reakcja władz na atak

Gubernator Kraju Permskiego, Dmitrij Machonin, potwierdził uszkodzenie niesprecyzowanego obiektu przemysłowego w Permie, co potwierdziła agencja Reutera. Perm leży około 1,5 tysiąca kilometrów od granicy z Ukrainą. Znajdująca się tam rafineria jest jedną z największych w Rosji, z roczną zdolnością przetwarzania ropy naftowej wynoszącą 13 milionów ton.

Szerszy kontekst ataków dronowych

Ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę paliwową i energetyczną. Poprzedni atak na rafinerię w Permie miał miejsce 29 lipca. Celem tych działań są głównie rafinerie, składy paliw oraz centra logistyczne, które wspierają finansowanie działań wojennych przez Kreml.

Źródło PAP.