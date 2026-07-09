Amerykańskie naloty na Iran. 14 ofiar śmiertelnych i 78 osób rannych

Dwudniowe naloty na Iran

W ciągu ostatnich dwóch dni doszło do amerykańskich nalotów na Iran, które miały miejsce w środę i czwartek. Iran poinformował o atakach na pięć prowincji, co skutkowało śmiercią 14 osób oraz ranieniem 78 innych. „Pomimo obowiązującego zawieszenia broni Stany Zjednoczone zaatakowały pięć irańskich prowincji w środę i czwartek"– przekazał na platformie X rzecznik prasowy ministerstwa Hosejn Kermanpur.

Odpowiedź Iranu na ataki

W odpowiedzi na działania USA, Iran przeprowadził ataki na Bahrajn i Kuwejt. Władze Iranu szybko zareagowały, wysyłając listy do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz do sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresa. Ambasador Iranu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Amir Said Irawani oświadczył, że ataki są naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych oraz suwerenności Iranu.

Zawieszenie broni w zawieszeniu

Formalnie, między Iranem a Stanami Zjednoczonymi obowiązuje tymczasowe porozumienie o zawieszeniu broni, które zostało zawarte w czerwcu. Miało ono na celu stworzenie 60-dniowego okresu na negocjacje dotyczące trwałej umowy. Jednakże, rozmowy prowadzone w Katarze nie przyniosły oczekiwanego postępu. Przedstawiciele obu stron różnią się w interpretacji zapisów umowy, co dodatkowo komplikuje sytuację.

W środę Iran informował o śmierci ośmiu żołnierzy, którzy zginęli w amerykańskim ostrzale w nocy z wtorku na środę. Ataki te „doprowadziły dotychczas do 14 osób zabitych i 78 rannych”, z których 47 nadal przebywa w szpitalach – dodał.

Źródło PAP.