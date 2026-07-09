Kradzież na lotnisku w Pyrzowicach. Policjanci odzyskali bransoletę wartą 100 tys. zł

Kradzież biżuterii na lotnisku Katowice-Pyrzowice

W niedzielę 5 lipca 2026 roku policjanci z Pyrzowic uzyskali informację o kradzieży, do której doszło pod koniec czerwca 2026 roku. Zdarzenie miało miejsce na jednym z terminali Międzynarodowego Portu Lotniczego w Katowicach-Pyrzowicach. Przedmiotem kradzieży była złota bransoletka, której wartość właścicielka oszacowała na 100 000 zł. Funkcjonariusze ustalili, że sprawca wykorzystał moment podczas kontroli bezpieczeństwa i zabrał biżuterię, która na krótki czas pozostała bez nadzoru.

Zatrzymanie 32-latka w Rudzie Śląskiej

Po przeprowadzeniu ustaleń mundurowi wytypowali osobę odpowiedzialną za to zdarzenie. W środę 8 lipca 2026 roku kryminalni udali się do Rudy Śląskiej, gdzie w jednym z mieszkań zatrzymali 32-letniego mężczyznę. Podczas przesłuchania zatrzymany przyznał się do kradzieży. Wyjaśnił również, że przekazał biżuterię swojej żonie, a następnie wspólnie oddali ją do Okręgowego Urzędu Probierczego, aby potwierdzić autentyczność kruszcu.

Zarzuty dla małżeństwa i zwrot bransolety

Policjanci zabezpieczyli skradzioną biżuterię w urzędzie probierczym i jeszcze tego samego dnia przekazali ją właścicielce. 32-latek usłyszał zarzut zuchwałej kradzieży, natomiast jego 33-letnia żona odpowie za paserstwo. O dalszym losie małżeństwa oraz wymiarze kary zadecyduje teraz sąd. Postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Pyrzowic pod nadzorem prokuratury.

Źródło: Policja.pl