Strzelanie z wiatrówki w Strzelnie. 42-latek uszkodził szybę w oknie mieszkania

Uszkodzenie mienia w miejscowości Strzelno

Do zdarzenia doszło 7 lipca 2026 roku w Strzelnie na terenie powiatu puckiego. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 42-letni mężczyzna, stojąc na zewnątrz budynku, oddawał strzały z wiatrówki w kierunku okna jednego z mieszkań. W wyniku tego działania **uszkodzona została szyba**, a pokrzywdzona właścicielka wyceniła straty materialne na 3800 zł. Policjanci niezwłocznie podjęli czynności mające na celu ustalenie sprawcy tego niebezpiecznego zachowania.

Zatrzymanie 42-latka i zabezpieczenie broni pneumatycznej

Mundurowi zajęli się sprawą i jeszcze tego samego dnia zidentyfikowali, a następnie zatrzymali 42-letniego mieszkańca powiatu puckiego. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli **dwa pistolety pneumatyczne**, które należały do zatrzymanego mężczyzny. Policjanci podkreślają, że strzelanie w kierunku budynków mieszkalnych jest zachowaniem nieodpowiedzialnym. Takie czyny mogą prowadzić do zniszczenia cudzej własności, a także wywoływać u mieszkańców poczucie zagrożenia i obawę o bezpieczeństwo.

Zarzuty karne i grożąca kara więzienia

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia. Za popełnienie tego przestępstwa polskie prawo przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. **Funkcjonariusze z Pucka** zaznaczają, że każdy sygnał o podobnych incydentach jest traktowany poważnie i spotyka się ze zdecydowaną reakcją ze strony służb. Policja zwraca uwagę, że niszczenie mienia w ten sposób wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnymi dla sprawcy.

Źródło: Policja.pl