Narkotyki w Kłodzku. Policjanci przejęli 14 kilogramów zakazanych substancji

Interwencja kłodzkich policjantów przy garażach

W poniedziałek 6 lipca 2026 roku funkcjonariusze Wydziału Prewencji kłodzkiej komendy powiatowej realizowali zadania w rejonie, gdzie kilka miesięcy wcześniej znaleziono znaczną ilość narkotyków. Ich uwagę zwrócił 28-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego, który przebywał w pobliżu jednego z garaży. Zachowanie mężczyzny wydało się mundurowym podejrzane, dlatego zdecydowali się przeprowadzić interwencję i legitymowanie. Podczas wykonywanych czynności policjanci znaleźli przy mężczyźnie środki odurzające, co spowodowało wezwanie na miejsce funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego.

Ponad 14 kilogramów narkotyków ukrytych w garażu

Zatrzymany 28-latek zapewniał funkcjonariuszy, że nie ma żadnego związku z pobliskim garażem i nie korzysta z tego pomieszczenia. Policjanci na podstawie własnych ustaleń i analizy sytuacji nabrali podejrzeń, że wewnątrz mogą znajdować się kolejne zakazane substancje. Podjęto decyzję o siłowym wejściu do garażu, co pozwoliło na odkrycie znacznych zapasów narkotyków. Mundurowi zabezpieczyli łącznie 14 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym głównie mefedron, metaamfetaminę oraz marihuanę. Nielegalne substancje były przechowywane w słoikach, torbach oraz foliowych woreczkach.

Klucze do garażu ukryte w bieliźnie zatrzymanego

Wewnątrz garażu policjanci znaleźli również trzy wagi elektroniczne oraz pseudoefedrynę, która służy jako prekursor do produkcji narkotyków. Kluczowym dowodem w sprawie okazało się jednak znalezisko podczas szczegółowego przeszukania odzieży zatrzymanego w jednostce Policji. Funkcjonariusze ujawnili, że 28-latek ukrył klucze do garażu w swojej bieliźnie, mocując je do gumki ubrania. Fakt ten podważył wcześniejsze wyjaśnienia mężczyzny, który twierdził, że nie posiada dostępu do pomieszczenia i nie wie, co się w nim znajduje. Cały zabezpieczony asortyment został skierowany do dalszych badań laboratoryjnych.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla mieszkańca powiatu

Mężczyzna został osadzony w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych kłodzkiej komendy, a zebrany materiał dowodowy przekazano do prokuratury. Prokurator Rejonowy w Kłodzku przedstawił 28-latkowi zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd na wniosek śledczych zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego na 3 miesiące. Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają okoliczności sprawy i sprawdzają źródło pochodzenia zabezpieczonych substancji. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Źródło: Policja.pl