Słuchawki nauszne czy douszne? Biorę pod lupę AirPods Max i AirPods Pro 3

Nauszne słuchawki są trochę jak domowy fotel – zakładasz je i świat na chwilę znika. Douszne są bardziej jak ulubiona kurtka: zakładasz i idziesz dalej, bez zastanowienia. Zgodnie z tą myślą AirPods Max powstały po to, żeby całkowicie zatracić się w muzycznym momencie, a AirPods Pro 3 służą do tego, żeby mieć muzykę zawsze w tle swojego życia.

Autor: Apple/Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

AirPods Max pozwolą ci zniknąć z otoczenia

Apple AirPods Max to słuchawki dla osób, które traktują muzykę jak doświadczenie, a nie tylko tło.

W praktyce:

duże, nauszne muszle, które odcinają od świata

bardzo głęboki, przestrzenny dźwięk

aktywna redukcja hałasu, która realnie „wycina” miasto

tryb kontaktu, gdy trzeba jednak wrócić do rzeczywistości

dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy

Technicznie (ale nadal życiowo):

autorskie przetworniki dynamiczne Apple

8 mikrofonów do aktywnej redukcji hałasu + 3 mikrofony do rozmów

chip Apple H1 w każdej muszli

Adaptive EQ dopasowujący brzmienie do kształtu ucha

Spatial Audio i Dolby Atmos

łączność Bluetooth 5.0

możliwość odsłuchu bezstratnego (Lossless) po przewodzie USB-C

Bateria:

do 20 godzin słuchania na jednym ładowaniu (z ANC i dźwiękiem przestrzennym)

szybkie ładowanie: ok. 5 minut daje ok. 1,5 godziny odsłuchu

Czujniki i „inteligencja”:

akcelerometry i żyroskopy (śledzenie ruchu głowy)

czujniki optyczne i położenia w muszlach

automatyczne pauzowanie po zdjęciu słuchawek

To słuchawki stworzone do tych momentów, kiedy chcesz się zatrzymać: do pracy w skupieniu, wieczornego filmu albo muzyki, która ma brzmieć jak osobne, wyjątkowe wydarzenie.

Autor: Apple/Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

AirPods Pro 3 – stworzone do życia w ruchu

Apple AirPods Pro 3 to zupełnie inna filozofia – maksymalna wygoda i dyskrecja.

Najważniejsze zalety:

kompaktowa, douszna konstrukcja

chip Apple H2

aktywna redukcja hałasu (ANC)

tryb kontaktu

adaptacyjny dźwięk

spersonalizowany dźwięk przestrzenny

sterowanie dotykowe

odporność IP57 (deszcz, pot, trening bez stresu)

Bateria:

do 8 godzin słuchania

do 24 godzin z etui ładującym

Bluetooth 5.3

To słuchawki, które nie przeszkadzają, ale po prostu są – i działają w tle twojej codzienności.

Brzmienie: kino kontra codzienność

AirPods Max grają jak sala kinowa w wersji mini – szeroko, głęboko i bardzo przestrzennie. Idealne na długie sesje, pracę i wieczory.Ze słuchawkami AirPods Pro 3 muzyka jest z tobą, a nie wokół całego świata. Idealne do miasta, podróży i życia w biegu.

W tym wyborze nie chodzi o "lepsze" czy "gorsze". Apple po prostu zaprojektowało dwa różne podejścia do dźwięku w codziennym życiu.

Ostatecznie wszystko sprowadza się do jednego: czy słuchanie ma być momentem, czy tłem twojego życia.