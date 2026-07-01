Słuchawki nauszne czy douszne? Biorę pod lupę AirPods Max i AirPods Pro 3

Agnieszka Małgorzata Adamska
Agnieszka Małgorzata Adamska
2026-07-01 14:53

Jedni chcą zanurzyć się w muzyce jak w kinie, inni potrzebują jej w biegu – między spotkaniem, podróżą tramwajem i szybkim spacerem. W ekosystemie Apple najczęściej ten wybór sprowadza się do dwóch modeli: Apple AirPods Max i Apple AirPods Pro 3. I choć oba grają świetnie, robią to w zupełnie innym rytmie życia.

Mężczyzna w białym T-shircie trzyma w dłoniach jasnozielone okulary przeciwsłoneczne i białe słuchawki douszne AirPods Pro 3, wyjęte z etui. Na nadgarstku zielony smartwatch z widocznym pomiarem tętna. Zdjęcie ilustruje recenzję słuchawek Apple, którą można przeczytać na naszym portalu.
Autor: Apple/Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

Nauszne słuchawki są trochę jak domowy fotel – zakładasz je i świat na chwilę znika. Douszne są bardziej jak ulubiona kurtka: zakładasz i idziesz dalej, bez zastanowienia. Zgodnie z tą myślą AirPods Max powstały po to, żeby całkowicie zatracić się w muzycznym momencie, a AirPods Pro 3 służą do tego, żeby mieć muzykę zawsze w tle swojego życia.

AirPods Max
Autor: Apple/Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

AirPods Max pozwolą ci zniknąć z otoczenia

Apple AirPods Max to słuchawki dla osób, które traktują muzykę jak doświadczenie, a nie tylko tło.

W praktyce:

  • duże, nauszne muszle, które odcinają od świata
  • bardzo głęboki, przestrzenny dźwięk
  • aktywna redukcja hałasu, która realnie „wycina” miasto
  • tryb kontaktu, gdy trzeba jednak wrócić do rzeczywistości
  • dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy
  • Technicznie (ale nadal życiowo):
  • autorskie przetworniki dynamiczne Apple
  • 8 mikrofonów do aktywnej redukcji hałasu + 3 mikrofony do rozmów
  • chip Apple H1 w każdej muszli
  • Adaptive EQ dopasowujący brzmienie do kształtu ucha
  • Spatial Audio i Dolby Atmos
  • łączność Bluetooth 5.0
  • możliwość odsłuchu bezstratnego (Lossless) po przewodzie USB-C

Bateria:

  • do 20 godzin słuchania na jednym ładowaniu (z ANC i dźwiękiem przestrzennym)
  • szybkie ładowanie: ok. 5 minut daje ok. 1,5 godziny odsłuchu
  • Czujniki i „inteligencja”:
  • akcelerometry i żyroskopy (śledzenie ruchu głowy)
  • czujniki optyczne i położenia w muszlach
  • automatyczne pauzowanie po zdjęciu słuchawek

To słuchawki stworzone do tych momentów, kiedy chcesz się zatrzymać: do pracy w skupieniu, wieczornego filmu albo muzyki, która ma brzmieć jak osobne, wyjątkowe wydarzenie.

AirPods 3 Pro
Autor: Apple/Pavel Lasfargue/ Materiały prasowe

AirPods Pro 3 – stworzone do życia w ruchu

Apple AirPods Pro 3 to zupełnie inna filozofia – maksymalna wygoda i dyskrecja.

Najważniejsze zalety:

  • kompaktowa, douszna konstrukcja
  • chip Apple H2
  • aktywna redukcja hałasu (ANC)
  • tryb kontaktu
  • adaptacyjny dźwięk
  • spersonalizowany dźwięk przestrzenny
  • sterowanie dotykowe
  • odporność IP57 (deszcz, pot, trening bez stresu)

Bateria:

  • do 8 godzin słuchania
  • do 24 godzin z etui ładującym
  • Bluetooth 5.3

To słuchawki, które nie przeszkadzają, ale po prostu są – i działają w tle twojej codzienności.

Brzmienie: kino kontra codzienność

AirPods Max grają jak sala kinowa w wersji mini – szeroko, głęboko i bardzo przestrzennie. Idealne na długie sesje, pracę i wieczory.Ze słuchawkami AirPods Pro 3 muzyka jest z tobą, a nie wokół całego świata. Idealne do miasta, podróży i życia w biegu.

W tym wyborze nie chodzi o "lepsze" czy "gorsze". Apple po prostu zaprojektowało dwa różne podejścia do dźwięku w codziennym życiu.

Ostatecznie wszystko sprowadza się do jednego: czy słuchanie ma być momentem, czy tłem twojego życia.