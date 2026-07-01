Słuchawki nauszne czy douszne? Biorę pod lupę AirPods Max i AirPods Pro 3

Nauszne słuchawki są trochę jak domowy fotel – zakładasz je i świat na chwilę znika. Douszne są bardziej jak ulubiona kurtka: zakładasz i idziesz dalej, bez zastanowienia. Zgodnie z tą myślą AirPods Max powstały po to, żeby całkowicie zatracić się w muzycznym momencie, a AirPods Pro 3 służą do tego, żeby mieć muzykę zawsze w tle swojego życia.
AirPods Max pozwolą ci zniknąć z otoczenia
Apple AirPods Max to słuchawki dla osób, które traktują muzykę jak doświadczenie, a nie tylko tło.
W praktyce:
- duże, nauszne muszle, które odcinają od świata
- bardzo głęboki, przestrzenny dźwięk
- aktywna redukcja hałasu, która realnie „wycina” miasto
- tryb kontaktu, gdy trzeba jednak wrócić do rzeczywistości
- dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy
- Technicznie (ale nadal życiowo):
- autorskie przetworniki dynamiczne Apple
- 8 mikrofonów do aktywnej redukcji hałasu + 3 mikrofony do rozmów
- chip Apple H1 w każdej muszli
- Adaptive EQ dopasowujący brzmienie do kształtu ucha
- Spatial Audio i Dolby Atmos
- łączność Bluetooth 5.0
- możliwość odsłuchu bezstratnego (Lossless) po przewodzie USB-C
Bateria:
- do 20 godzin słuchania na jednym ładowaniu (z ANC i dźwiękiem przestrzennym)
- szybkie ładowanie: ok. 5 minut daje ok. 1,5 godziny odsłuchu
- Czujniki i „inteligencja”:
- akcelerometry i żyroskopy (śledzenie ruchu głowy)
- czujniki optyczne i położenia w muszlach
- automatyczne pauzowanie po zdjęciu słuchawek
To słuchawki stworzone do tych momentów, kiedy chcesz się zatrzymać: do pracy w skupieniu, wieczornego filmu albo muzyki, która ma brzmieć jak osobne, wyjątkowe wydarzenie.
AirPods Pro 3 – stworzone do życia w ruchu
Apple AirPods Pro 3 to zupełnie inna filozofia – maksymalna wygoda i dyskrecja.
Najważniejsze zalety:
- kompaktowa, douszna konstrukcja
- chip Apple H2
- aktywna redukcja hałasu (ANC)
- tryb kontaktu
- adaptacyjny dźwięk
- spersonalizowany dźwięk przestrzenny
- sterowanie dotykowe
- odporność IP57 (deszcz, pot, trening bez stresu)
Bateria:
- do 8 godzin słuchania
- do 24 godzin z etui ładującym
- Bluetooth 5.3
To słuchawki, które nie przeszkadzają, ale po prostu są – i działają w tle twojej codzienności.
Brzmienie: kino kontra codzienność
AirPods Max grają jak sala kinowa w wersji mini – szeroko, głęboko i bardzo przestrzennie. Idealne na długie sesje, pracę i wieczory.Ze słuchawkami AirPods Pro 3 muzyka jest z tobą, a nie wokół całego świata. Idealne do miasta, podróży i życia w biegu.
W tym wyborze nie chodzi o "lepsze" czy "gorsze". Apple po prostu zaprojektowało dwa różne podejścia do dźwięku w codziennym życiu.
Ostatecznie wszystko sprowadza się do jednego: czy słuchanie ma być momentem, czy tłem twojego życia.