Światowy Dzień Kota obchodzimy 17 lutego

Dzień Kota narodził się we Włoszech w 1990 roku z inicjatywy dziennikarki Claudii Angeletti z magazynu "Tuttogatto", która poprosiła czytelników o wybranie odpowiedniej daty. W Polsce święto to obchodzimy od 2006 roku, choć początkowo było to 19 lutego, by wkrótce przenieść je na 17 lutego, tak jak we Włoszech. Wybór lutego, miesiąca zodiakalnego Wodnika, symbolizującego niezależność i wolność, idealnie oddaje koci charakter. Co więcej, dla Włochów liczba 17 jest uznawana za tajemniczą i pechową, podobnie jak koty, które często bywają postrzegane jako stworzenia pełne zagadek. Celem Dnia Kota jest nie tylko podkreślenie znaczenia tych zwierząt w życiu człowieka, ale także zwrócenie uwagi na los bezdomnych kotów i promowanie odpowiedzialnej opieki nad nimi.

Życzenia dla kociarzy. Niech wasze domy mruczą szczęściem!

Drodzy kociarze, miłośnicy miękkiego futra i kojącego mruczenia! Z okazji Dnia Kota życzymy Wam, aby Wasze domy zawsze były pełne ciepła, miłości i radosnego tupotu małych łapek. Niech każdy dzień przynosi Wam mnóstwo wzruszających chwil z Waszymi futrzanymi przyjaciółmi – od porannego ugniatania brzuszka, przez popołudniowe drzemki na kolanach, aż po wieczorne gonitwy za ulubioną zabawką.

Życzymy Wam nieskończonej cierpliwości do kocich kaprysów, zrozumienia dla ich niezależnej natury i niekończących się pokładów czułości, którymi będziecie obdarzać swoich pupili. Niech Wasze kanapy będą zawsze gotowe na kocie drzemki, drapaki niech nigdy się nie zużywają, a miseczki zawsze pękają w szwach od ulubionych przysmaków. Pamiętajcie, że koty to nie tylko zwierzęta, to członkowie rodziny, którzy wnoszą do naszego życia spokój, radość i mnóstwo bezwarunkowej miłości. Niech Wasza wspólna przygoda trwa jak najdłużej, pełna zdrowia, wspólnych zabaw i niekończącego się szczęścia!

Krótkie życzenia na Dzień Kota gotowe do wysłania kociarzowi

W Dniu Kota życzę Ci, aby Twój futrzasty władca był dziś dla Ciebie wyjątkowo łaskawy!

Cierpliwości przy pobudkach o 4 nad ranem i niekończącej się miłości od Twojego futrzastego budzika.

Życzę Ci, aby kocia sierść na czarnych ubraniach zawsze układała się w fantazyjne wzory!

Niech Twój kot zawsze wybiera Twoje kolana zamiast klawiatury. A przynajmniej od czasu do czasu!

Nieskończonej ilości kartonów do testowania i radości z każdej chwili spędzonej ze swoim futrzastym logistykiem.

W Dniu Kota życzę Ci samych zaszczytów w służbie Jego Kociakowatości!

Zrozumienia kociej logiki, w której najlepszą zabawką jest kulka z papieru, a najwygodniejszym legowiskiem – Twoja twarz.

Niech Twoje nogi nigdy nie cierpną pod słodkim ciężarem śpiącego kota.

Tyle samo cierpliwości, ile pogardy w oczach Twojego kota, gdy miska jest pusta.

Życzę Ci, abyś zawsze miał pod ręką telefon, by uchwycić te 5 sekund kociej czułości, zanim znów zacznie Tobą gardzić.

Niech zniszczenia w domu będą minimalne, a mruczenie maksymalnie głośne!

Dużo siły do udawania, że to Ty tu rządzisz. Wszyscy znamy prawdę.

Abyś zawsze wygrywał w grę "znajdź kota na czarnej kanapie".

Życzę Ci, by Twój kot ignorował tylko te najdroższe zabawki, a nie Ciebie.

Radości z bycia wybranym przez kota na swojego człowieka i osobistego otwieracza do puszek!

Życzenia dla kota. Mrucz, jedz i śpij do woli!

Drogi Kiciu, Mruczku, Pusiu (lub jakkolwiek się nazywasz)! Z okazji Twojego święta życzymy Ci, aby Twoja miseczka zawsze była pełna najpyszniejszych smakołyków, a drzemki na słońcu trwały wiecznie. Niech każda mysz, nawet ta pluszowa, będzie łatwym łupem, a drapak zawsze czeka na Twoje pazurki. Życzymy Ci niekończących się pieszczot, wygodnych kartonów do spania i abyś zawsze dostawał to, na co masz ochotę. Mrucz głośno, śpij do woli i pamiętaj, że jesteś najpiękniejszym i najmądrzejszym kotem na świecie!

Krótkie życzenia z okazji Dnia Kota gotowe do wysłania... kotu

Drogi Kocie, życzę Ci pełnej miski, pustego kartonu i władzy absolutnej nad Twoim człowiekiem. Miau!

Mru, mru! Niech słoneczko zawsze grzeje w Twoje futerko, a drzemki trwają wiecznie (zwłaszcza na twarzy człowieka).

Stu zrzuconych długopisów, tysiąca pogniecionych reklamówek i ani jednej reprymendy od Dużego!

W Dniu Kota życzę Ci, żeby saszetka zawsze otwierała się na czas, a smaczki nigdy się nie kończyły.

Najwygodniejszego miejsca na świeżo wypranej pościeli i najcieplejszych kolan do ugniatania. Jesteś szefem!

Zobacz, jak obchodziliśmy Dzień Kota 2025 - kociaki na Waszych zdjęciach!

