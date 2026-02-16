Mruczysz ze śmiechu? Najlepsze memy na Dzień Kota

Katarzyna Garwolińska
2026-02-16 11:09

Dzień Kota to jedno z tych świąt, które internet obchodzi z pełnym zaangażowaniem. 17 lutego media społecznościowe zalewają zdjęcia pupili, kocie żarty i memy, które potrafią poprawić humor nawet największemu maruderowi. Bo umówmy się - koty nie tylko rządzą domami. One rządzą internetem. Oto najlepsze memy na Dzień Kota, które sprawią, że zaczniesz mruczeć ze śmiechu.

Skąd wziął się Dzień Kota?

Dzień Kota obchodzony 17 lutego pojawił się w Polsce w 2006 roku z inicjatywy redaktora Wojciecha Alberta Kurkowskiego oraz miesięcznika „Kot”. Celem było zwrócenie uwagi na los kotów bezdomnych i wolno żyjących oraz promowanie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami. Z czasem święto zyskało drugie oblicze - internetowe. Dziś Dzień Kota to nie tylko akcje edukacyjne i adopcyjne, ale także prawdziwy festiwal memów, zdjęć pupili i mruczącego humoru w mediach społecznościowych. Warto dodać, że istnieje także Międzynarodowy Dzień Kota obchodzony 8 sierpnia, jednak to właśnie 17 lutego na stałe wpisał się w kalendarz polskich miłośników kotów.

Dzień Kota 2026. Skąd fenomen kociego humoru?

Koty od lat są niekwestionowanymi gwiazdami internetu. To one pierwsze zdobyły serca użytkowników sieci i to one do dziś generują najwięcej uśmiechów. Ich talent do dramatycznego patrzenia w pustkę, nagłego sprintu o trzeciej nad ranem i ignorowania człowieka w najbardziej wymowny sposób sprawia, że są idealnym materiałem na memy. Trudno o lepszych bohaterów internetowych żartów niż stworzenia, które jednocześnie domagają się uwagi i ostentacyjnie ją odrzucają.

Kocie memy, które łączą wszystkich opiekunów

Memy na Dzień Kota bawią, bo są boleśnie prawdziwe. Każdy opiekun zna sytuację, w której kot postanawia położyć się dokładnie tam, gdzie akurat trzeba coś zrobić. Każdy widział ten wzrok mówiący „to ja tu rządzę”, choć formalnie to człowiek opłaca rachunki. I każdy przynajmniej raz przegrał walkę z kartonem, który okazał się bardziej atrakcyjny niż najdroższe legowisko. Dzień Kota to także pretekst, by z dystansem spojrzeć na codzienne życie z pupilem. Bo choć bywają kapryśne, uparte i selektywnie słyszą swoje imię, potrafią też rozczulić jednym cichym mruknięciem. Właśnie ta mieszanka majestatu i kompletnego chaosu sprawia, że internet tak bardzo je kocha.

Nie bez powodu w tym dniu galerie memów pękają w szwach. To święto humoru, autoironii i wspólnego doświadczenia wszystkich tych, którzy wiedzą, że kot nie jest zwykłym zwierzakiem. Jest współlokatorem z charakterem, który pozwala nam mieszkać w swoim domu. Zanim więc przewiniesz dalej i zanurzysz się w najlepszych kocich memach na Dzień Kota, przygotuj się na kilka znajomych scenek z życia. Jest duża szansa, że w którymś z obrazków rozpoznasz swojego pupila. A jeśli jeszcze nie masz kota, te memy mogą sprawić, że zaczniesz poważnie rozważać adopcję małego, futrzastego dyktatora.

Najlepsze memy na Dzień Kota

