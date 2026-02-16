Skąd wziął się Dzień Kota?

Dzień Kota obchodzony 17 lutego pojawił się w Polsce w 2006 roku z inicjatywy redaktora Wojciecha Alberta Kurkowskiego oraz miesięcznika „Kot”. Celem było zwrócenie uwagi na los kotów bezdomnych i wolno żyjących oraz promowanie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami. Z czasem święto zyskało drugie oblicze - internetowe. Dziś Dzień Kota to nie tylko akcje edukacyjne i adopcyjne, ale także prawdziwy festiwal memów, zdjęć pupili i mruczącego humoru w mediach społecznościowych. Warto dodać, że istnieje także Międzynarodowy Dzień Kota obchodzony 8 sierpnia, jednak to właśnie 17 lutego na stałe wpisał się w kalendarz polskich miłośników kotów.

Dlaczego w Polsce nie rodzą się dzieci? Wolę PSY i KOTY! Mnie nie stać nawet na psa! - Komentery

Dzień Kota 2026. Skąd fenomen kociego humoru?

Koty od lat są niekwestionowanymi gwiazdami internetu. To one pierwsze zdobyły serca użytkowników sieci i to one do dziś generują najwięcej uśmiechów. Ich talent do dramatycznego patrzenia w pustkę, nagłego sprintu o trzeciej nad ranem i ignorowania człowieka w najbardziej wymowny sposób sprawia, że są idealnym materiałem na memy. Trudno o lepszych bohaterów internetowych żartów niż stworzenia, które jednocześnie domagają się uwagi i ostentacyjnie ją odrzucają.

Kocie memy, które łączą wszystkich opiekunów

Memy na Dzień Kota bawią, bo są boleśnie prawdziwe. Każdy opiekun zna sytuację, w której kot postanawia położyć się dokładnie tam, gdzie akurat trzeba coś zrobić. Każdy widział ten wzrok mówiący „to ja tu rządzę”, choć formalnie to człowiek opłaca rachunki. I każdy przynajmniej raz przegrał walkę z kartonem, który okazał się bardziej atrakcyjny niż najdroższe legowisko. Dzień Kota to także pretekst, by z dystansem spojrzeć na codzienne życie z pupilem. Bo choć bywają kapryśne, uparte i selektywnie słyszą swoje imię, potrafią też rozczulić jednym cichym mruknięciem. Właśnie ta mieszanka majestatu i kompletnego chaosu sprawia, że internet tak bardzo je kocha.

Nie bez powodu w tym dniu galerie memów pękają w szwach. To święto humoru, autoironii i wspólnego doświadczenia wszystkich tych, którzy wiedzą, że kot nie jest zwykłym zwierzakiem. Jest współlokatorem z charakterem, który pozwala nam mieszkać w swoim domu. Zanim więc przewiniesz dalej i zanurzysz się w najlepszych kocich memach na Dzień Kota, przygotuj się na kilka znajomych scenek z życia. Jest duża szansa, że w którymś z obrazków rozpoznasz swojego pupila. A jeśli jeszcze nie masz kota, te memy mogą sprawić, że zaczniesz poważnie rozważać adopcję małego, futrzastego dyktatora.

Najlepsze memy na Dzień Kota