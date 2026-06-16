Nowe przepisy dotyczące ogrodzeń. Od września 2026 roku takie płoty i furtki będą zakazane

Nadchodzące regulacje prawne całkowicie zmodyfikują dotychczasowe standardy stawiania płotów oraz bram na prywatnych terenach.

na prywatnych terenach. Właściciele nieruchomości muszą liczyć się ze sporymi modyfikacjami, które wpłyną na codzienną użyteczność oraz poziom ochrony ich posesji.

Warto wcześniej zapoznać się z zaplanowanymi wymogami, aby odpowiednio dostosować swoje plany budowlane i uniknąć ewentualnych kłopotów prawnych.

Nowe przepisy dla właścicieli działek. Zmiany w budowie płotów

Nadchodząca nowelizacja prawa budowlanego w zakresie wznoszenia płotów to kluczowa informacja dla posiadaczy gruntów. Właściciele domów i terenów rekreacyjnych odczują te modyfikacje, jednak przepisy nie obejmują konstrukcji postawionych przed wejściem w życie ustawy. W praktyce oznacza to, że nie ma obowiązku natychmiastowego demontażu starych ogrodzeń na prywatnych posesjach. Sytuacja ulegnie zmianie w momencie podjęcia decyzji o gruntownej renowacji lub całkowitej przebudowie istniejącego już obiektu. Wówczas inwestor będzie zmuszony dostosować parametry do najbardziej aktualnych wymogów prawnych.

Najważniejsza modyfikacja dotyczy całkowitego wyeliminowania niebezpiecznych wykończeń. Z dniem 20 września 2026 roku wprowadzony zostanie rygorystyczny zakaz montowania potłuczonego szkła, drutu kolczastego oraz wszelkich ostrych detali na płotach o wysokości poniżej 2,2 metra. Dotychczasowe regulacje dopuszczały instalację takich zabezpieczeń już na poziomie powyżej 1,8 metra. Dostosowanie krajowego prawa do norm europejskich ma przede wszystkim chronić zdrowie przechodniów oraz swobodnie przemieszczających się zwierząt. Ustawodawca objął nowymi zasadami wszystkie grunty prywatne, rolnicze oraz wiejskie, zwalniając z tego obowiązku wyłącznie specjalistyczne jednostki penitencjarne i areszty śledcze.

Dozwolone formy zabezpieczenia terenów prywatnych:

konstrukcje panelowe całkowicie pozbawione ostrych krawędzi,

płoty z drewna odpowiadające nowym standardom bezpieczeństwa,

wszelkie instalacje niezawierające elementów mogących powodować skaleczenia,

barierki charakteryzujące się łagodnymi, zaokrąglonymi wykończeniami.

Bramy wjazdowe i furtki od 2026 roku. Nowe wymogi techniczne

Nadchodzące regulacje prawne ingerują nie tylko w samą konstrukcję płotów, ale także w sposób funkcjonowania stref wejściowych. Od września 2026 roku wszystkie nowo powstające bramy oraz furtki będą musiały otwierać się wyłącznie do wewnątrz działki. Ustawodawca wprowadził ten zapis z myślą o eliminacji zagrożeń dla osób poruszających się chodnikami oraz miłośników jednośladów. Ponadto wejścia na teren obiektów wielorodzinnych i instytucji publicznych muszą zostać bezwzględnie przystosowane do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Prawo precyzyjnie określa minimalne parametry techniczne, ustalając szerokość furtki na 0,9 metra, a bramy wjazdowej na 2,4 metra. Należy jednocześnie pamiętać, że drogi ewakuacyjne i pożarowe nadal podlegają zupełnie osobnym obostrzeniom.