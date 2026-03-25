Pierwsza gwiazdka Michelin dla Monsieur Dior – sukces Yannicka Alléno w sercu Paryża

Restauracja Monsieur Dior znajduje się w kamienicy przy 30 Avenue Montaigne - miejscu o szczególnym znaczeniu dla historii marki Dior. To tu w 1946 roku powstał Dom Mody Dior, i do dziś mieści się w niej historyczna pracownia marki.

Od września 2025 roku Yannick Alléno stoi na czele restauracji, cukierni Le Jardin oraz kawiarni. Prowadzi trzy miejsca, które zostały pomyślane jako zaproszenie do świata marki Dior poprzez doświadczenie kulinarne.

Kierując się pytaniem „Co zrobiłby Christian Dior, gdyby miał dziś stworzyć restaurację?”, szef kuchni opracował menu na wzór kolekcji, w której formy, tekstury i kompozycje harmonijnie współgrają z estetyką haute couture, archiwami oraz sylwetkami Domu Mody Dior.