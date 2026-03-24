Jak pozbyć się plam starczych na dłoniach. Domowa mieszanka rozjaśnia przebarwienia

Katarzyna Kustra
2026-03-24 16:31

Plamy starcze na dłoniach często wpędzają w kompleksy, zwłaszcza że ich pojawienie się wiąże się głównie z ekspozycją na słońce, a nie z problemami z wątrobą. Aby zredukować nieestetyczne przebarwienia, warto sięgnąć po proste rozwiązanie. Wystarczy zaaplikować 10 kropli odpowiedniej mieszanki na skórę, by szybko odzyskała młodszy wygląd i jednolity koloryt.

Autor: Getty Images Plamy wątrobowe to duże obszary skóry zabarwionej brązowawym pigmentem, pojawiające się najczęściej na grzbiecie dłoni.

Często nazywane wątrobowymi lub soczewicowatymi, plamy starcze to powszechny kłopot estetyczny, z którym boryka się wiele kobiet po przekroczeniu 40. roku życia. Zazwyczaj uwidaczniają się na twarzy, dekolcie oraz dłoniach, a choć nie stanowią zagrożenia medycznego, nierzadko są powodem wstydu. Osoby zmagające się z tym problemem często poszukują skutecznych metod na pozbycie się przebarwień w domowym zaciszu. Rozwiązaniem może być naturalna maska rozjaśniająca aplikowana na dłonie. Aby ją przygotować, wystarczy połączyć proszek do pieczenia z 10 kroplami olejku rycynowego i dokładnie wklepać miksturę w skórę. Dzięki temu plamy starcze ulegną redukcji, a dłonie zyskają odmłodzony wygląd.

Domowy sposób na plamy starcze na dłoniach. Jak stosować maskę rozjaśniającą przebarwienia skórne?

Gładka skóra dłoni bez plam bez wątpienia dodaje nam młodzieńczego uroku, dlatego natychmiast po zauważeniu przebarwień szukamy sposobów na ich zniwelowanie. Jak zatem skutecznie rozprawić się z plamami starczymi domowym sposobem? Zbawienna okazuje się samodzielnie przygotowana maska redukująca niechciane zmiany pigmentacyjne. Do jej sporządzenia potrzebujemy zaledwie pół łyżeczki proszku do pieczenia oraz 10 kropli olejku rycynowego. Po starannym wymieszaniu składników w niewielkim naczyniu, aplikujemy pastę punktowo na przebarwienia na wcześniej umytą skórę rąk. Preparat powinien pozostać na dłoniach przez 10 do 15 minut. Po upływie tego czasu zmywamy maskę letnią wodą i na koniec aplikujemy krem o działaniu nawilżającym. Regularne powtarzanie tego zabiegu dwa razy w tygodniu sprawi, że skóra odzyska blask, będzie wyglądać młodziej i pozbędzie się widocznych plam.

Jak chronić dłonie przed powstawaniem plam starczych?

Podstawą dbania o młody wygląd dłoni jest rygorystyczna ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym. To właśnie słońce odpowiada za przyspieszone procesy starzenia, co bezpośrednio przekłada się na powstawanie nieestetycznych przebarwień. Z tego względu zaleca się ograniczanie ekspozycji na promienie słoneczne oraz całoroczne aplikowanie kremów z filtrem na wszystkie odkryte partie ciała. Dodatkowo, warto zrezygnować z inwazyjnych preparatów kosmetycznych oraz zabiegów, które mogłyby wywołać podrażnienia i zintensyfikować widoczność już istniejących plam starczych.

