Najpiękniejsza Polka obsługuje Ekstraklasę. Jej stare zdjęcia powalają

Nowe wyzwanie dla Miss Polski. Aleksandra Klepaczka wkracza na boiska

Choć poziom rozgrywek w najwyższej lidze piłkarskiej w naszym kraju często pozostawia wiele do życzenia, to zupełnie inaczej sprawa wygląda w przypadku osób pracujących przy transmisjach. Szeregi Canal Plus zasiliła niedawno Aleksandra Klepaczka, okrzyknięta najpiękniejszą kobietą w Polsce w roku 2022. Była Miss Polski ma już za sobą pierwsze doświadczenia z pracą przed kamerą, zdobywane między innymi podczas wydarzeń związanych z siatkówką i motocrossem.

„No cześć Canal+ Sport Polska! Mówiłam Wam, że szykuje się coś wielkiego! Zaczynam nowy rozdział i przede mną nowe wyzwania, których nie mogę się doczekać. Dziękuję za wszystkie ciepłe słowa, trzymajcie kciuki i widzimy się na antenie już niedługo”

– napisała w swoich mediach społecznościowych, informując o nowej ścieżce kariery.

Aleksandra Klepaczka – od rekrutacji w IT do mikrofonu

Pierwsze kroki w nowej roli postawiła podczas starcia w 23. kolejce, w którym Motor Lublin zmierzył się z Koroną Kielce. Gospodarze zanotowali zwycięstwo 2:0, ale to właśnie debiutująca reporterka przyciągnęła uwagę wielu kibiców przed telewizorami. Po udanym występie sympatycy futbolu z niecierpliwością wyczekują jej kolejnych wejść antenowych. Co interesujące, nowa twarz telewizji sportowej to osoba o wielu talentach. Posiada wykształcenie muzyczne, zdobyte w łódzkiej szkole im. Aleksandra Tansmana, studiowała też inżynierię zarządzania. Zanim na dobre związała się ze sportem, pracowała jako rekruterka w branży technologicznej.

Jej aktywność w mediach społecznościowych, w szczególności na Instagramie, przyciąga ogromną rzeszę obserwujących. Dzieli się tam kadrami z życia zawodowego i prywatnego, a niektórzy internauci zachwycają się jej urodą, określając stare zdjęcia mianem prawdziwego arcydzieła.

Galeria: Aleksandra Klepaczka, Miss Polski 2022

