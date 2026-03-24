Ten prosty zabieg zamieni fikusa benjamina w bujny krzew. Po zimie wypuści boczne pędy

Ten gatunek to jedna z najchętniej wybieranych ozdób doniczkowych, która doskonale ożywia domowe przestrzenie.

Zależy ci na tym, by roślina zyskała zupełnie nowe odnogi i przybrała postać gęstego, zielonego krzewu?

Wystarczy zastosować nieskomplikowaną metodę na przełomie marca i kwietnia, aby pobudzić okazy do intensywnego rozwoju.

Wiosenne przycinanie fikusa benjamina. Krok po kroku do gęstej rośliny

Fikus benjamin cieszy się ogromnym uznaniem nie tylko ze względu na wyjątkowe walory estetyczne, ale również z uwagi na zdolność do skutecznego filtrowania domowego powietrza. Z natury gatunek ten pnie się mocno w górę, budując pojedynczy i bardzo cienki pień. Odpowiednio wczesne cięcie pozwala jednak całkowicie zmienić jego wygląd. Prawidłowe uformowanie korony sprawia, że roślina wypuszcza liczne pędy, radykalnie zwiększając swoją objętość i upodabniając się do okazałego krzewu. Eksperci radzą, by za nożyce chwytać wczesną wiosną, najlepiej na przełomie marca i kwietnia, gdy fikus wybudza się do życia. Cała procedura polega na ścięciu wierzchołka głównego pędu za pomocą ostrego sekatora, zachowując odstęp około 10-15 centymetrów poniżej oczekiwanego punktu rozgałęzienia. Linię cięcia należy poprowadzić bezpośrednio nad pąkiem bocznym lub liściem wyrastającym na zewnątrz. Taka ingerencja błyskawicznie hamuje wzrost pionowy i zmusza roślinę do transportowania składników odżywczych w stronę uśpionych dotąd pąków. Zaledwie po upływie kilku tygodni z kątów liściowych zaczną wyłaniać się zupełnie nowe gałązki.

Optymalne warunki dla fikusa benjamina. Jak dbać o podlewanie i stanowisko?

Sam zabieg skracania pędów nie przyniesie jednak spektakularnych rezultatów, jeśli zapomnimy o spełnieniu podstawowych potrzeb uprawowych tego gatunku. Mimo że pielęgnacja fikusa benjamina uchodzi za stosunkowo proste zadanie, idealne nawet dla ogrodniczych amatorów, roślina ma kilka konkretnych wymagań determinujących jej kondycję. Fikusy uwielbiają jasne przestrzenie, jednak kategorycznie należy unikać wystawiania ich liści na ostre i bezpośrednie promienie słoneczne. Gatunek ten niezwykle źle znosi wszelkie przeprowadzki, a na zmianę dotychczasowego stanowiska najczęściej reaguje masowym gubieniem liści. Podłożem gwarantującym sukces jest ziemia przepuszczalna, bogata w cenne składniki odżywcze i próchnicę, na przykład standardowy kompost zmieszany z odrobiną torfu. Kwestia nawadniania również wymaga wyczucia, ponieważ eksperci zalecają częstsze dawkowanie wody, ale w minimalnych ilościach. Woda powinna być uprzednio przegotowana i koniecznie o temperaturze pokojowej. Dodatkowo regularne zraszanie okazów pomoże utrzymać odpowiedni mikroklimat wokół rozwijającej się rośliny.

