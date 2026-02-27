Idole PRL-u to ludzie, którzy potrafili przekroczyć granice szarości i ograniczeń. Dawali nadzieję, radość i odskocznię od trudnej rzeczywistości. Ich talent, charyzma i autentyczność sprawiały, że byli uwielbiani przez publiczność. Często ich popularność była wyrazem tęsknoty za wolnością, normalnością i lepszym życiem. Ich twórczość i dokonania na zawsze zapisały się w historii polskiej kultury i sportu, a ich imiona do dziś wywołują wspomnienia i sentyment. Stanowili oni światło w szarości codzienności, przypominając, że nawet w trudnych czasach można marzyć, tworzyć i dążyć do doskonałości. Jeśli żyliście w okresie Polski Ludowej, z pewnością poradzicie sobie z pytaniami w naszym quizie.

Quiz. Wielcy idole czasów PRL-u. Pamiętasz ich wszystkich? Pytanie 1 z 12 Nazywano ją "polską Sophią Loren". Mowa o: Aleksandrze Śląskiej Ewie Krzyżewskiej Małgorzacie Braunek Następne pytanie