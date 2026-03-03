Quiz skróty z czasu PRL-u? Nad 11. pytaniem będziesz musieć się zastanowić

PRL-owska rzeczywistość, zdominowana była przez scentralizowane zarządzanie i rozbudowaną strukturę urzędową. W okresie Polski ludowej działało wiele masowych organizacji społecznych, co sprzyjało powstawaniu licznych skrótów, które z jednej strony ułatwiały komunikację, a z drugiej stanowiły specyficzny kod językowy tej epoki. Funkcjonowały one zarówno w codziennym użytku, a także były przywoływane w prasie, radiu i telewizji. Skróty nie tylko ułatwiały komunikację, ale także nadawały specyficzny, "urzędowy" ton rzeczywistości, będąc jednocześnie śladem złożonej i często absurdalnej struktury tego okresu. Do dziś funkcjonują one w świadomości Polaków jako charakterystyczne symbole tamtych czasów. Pamiętasz je wszystkie? Jeśli tak, koniecznie sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

Quiz. Skróty z czasów PRL-u. Wiesz, co oznacza GS, PGR i inne? Idziemy o zakład, że nie znasz odpowiedzi na 11. pytanie! Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Co oznacza skrót PRL? Polska Republika Ludowa Polska robotniczo-ludowa Polska Rzeczpospolita Ludowa Następne pytanie