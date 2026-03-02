QUIZ: Rozpoznaj substancje chemiczne na podstawie właściwości. Prawdziwe wyzwanie nawet dla geniuszy

Joanna Dembek
2026-03-02 14:06

Świat chemii kryje mnóstwo niespodzianek, a właściwości substancji chemicznych potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych chemików. Jesteś pewny swojej wiedzy? Sprawdź się w naszym quizie! Przygotowaliśmy dla Ciebie prawdziwe wyzwanie, które przetestuje Twoją znajomość chemicznych niuansów. Czy uda Ci się rozpoznać substancje po ich unikalnych cechach? Przekonaj się sam!

Rozpoznaj substancje chemiczne na podstawie właściwości

Autor: Canva.com Prawdziwe wyzwanie nawet dla geniuszy

Chemia to fascynująca dziedzina nauki, która otacza nas na każdym kroku. Od powietrza, którym oddychamy, po materiały, z których wykonane są nasze ubrania – wszystko to chemia. Każda substancja chemiczna posiada unikalny zestaw właściwości, które pozwalają nam ją identyfikować i odróżniać od innych. Te właściwości, takie jak barwa, zapach, gęstość, temperatura topnienia czy reaktywność, są jak odciski palców – niepowtarzalne i charakterystyczne. W tym quizie zapraszamy Cię do podróży po świecie chemicznych ciekawostek i sprawdzenia, czy potrafisz rozpoznać substancje po ich właściwościach.

Sprawdź swoją wiedzę chemiczną!

Rozpoznawanie substancji chemicznych na podstawie ich właściwości wymaga wiedzy i doświadczenia. W naszym quizie przygotowaliśmy pytania, które sprawdzą Twoją orientację w tym temacie.

QUIZ: Rozpoznaj substancje chemiczne na podstawie właściwości. Prawdziwe wyzwanie nawet dla geniuszy
Pytanie 1 z 10
Ta substancja jest metalem, który bardzo dobrze przewodzi prąd i ciepło. Ma srebrzysty połysk i jest stosowana w produkcji kabli elektrycznych.

