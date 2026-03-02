QUIZ: Rozpoznaj substancje chemiczne na podstawie właściwości. Prawdziwe wyzwanie nawet dla geniuszy

Chemia to fascynująca dziedzina nauki, która otacza nas na każdym kroku. Od powietrza, którym oddychamy, po materiały, z których wykonane są nasze ubrania – wszystko to chemia. Każda substancja chemiczna posiada unikalny zestaw właściwości, które pozwalają nam ją identyfikować i odróżniać od innych. Te właściwości, takie jak barwa, zapach, gęstość, temperatura topnienia czy reaktywność, są jak odciski palców – niepowtarzalne i charakterystyczne. W tym quizie zapraszamy Cię do podróży po świecie chemicznych ciekawostek i sprawdzenia, czy potrafisz rozpoznać substancje po ich właściwościach.

Sprawdź swoją wiedzę chemiczną!

Rozpoznawanie substancji chemicznych na podstawie ich właściwości wymaga wiedzy i doświadczenia. W naszym quizie przygotowaliśmy pytania, które sprawdzą Twoją orientację w tym temacie.