Okres Polski Ludowej, choć naznaczony był nakazami i cenzurą, do dziś kojarzony jest jako najbardziej płodny w historii polskiej sztuki filmowej. W tamtym czasie powstało wiele wybitnych dział, które na stałe zapisały się na kartach historii krajowej kinematografii. Reżyserzy, choć niejednokrotnie zmagali się z cenzurą, potrafili w zabawny i niezwykły sposób odzwierciedlić absurdalne realia komunistycznej Polski. Na przestrzeni lat w filmach i serialach stworzono wielu bohaterów, którzy wciąż pozostają w pamięci Polaków, a ich losy są chętnie oglądane nawet dziś. Dzięki nim można nie tylko cofnąć się w czasie, ale także lepiej zrozumieć ducha tamtej epoki. Pamiętacie wybitne dzieła tamtych czasów? Potraficie dopasować bohatera do konkretnej produkcji? Sprawdźcie swoją wiedzę w naszym quizie!
Quiz PRL. Połączysz bohatera z kultową produkcją?
2026-02-13 9:05
W czasach PRL-u polska telewizja i kino stworzyły wielu niezapomnianych bohaterów. Te postacie wyróżniały się charyzmą, unikalnością i często niosły ze sobą społeczne lub satyryczne przesłanie. Publiczność ceniła je za humor, śmiałość i wyraziste charaktery.
