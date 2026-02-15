Ekstraklasa koszykarek. Ślęza Wrocław kontra Polonia Warszawa – kto triumfował?

Dominacja Ślęzy Wrocław w meczu koszykówki

Ślęza Wrocław zdominowała SKK Polonię Warszawa w spotkaniu Ekstraklasy koszykarek, zwyciężając wysoko 94:63. Gospodynie od początku narzuciły swoje tempo, kontrolując przebieg gry w pierwszych dwóch kwartach. To pozwoliło im na zbudowanie znaczącej przewagi punktowej, która okazała się kluczowa dla ostatecznego rezultatu meczu.

W zespole Ślęzy wyróżniły się Digna Strautmane, zdobywając 20 punktów, oraz Gmrice Davis z 16 punktami na koncie. Ich skuteczna gra ofensywna i wsparcie pozostałych zawodniczek były fundamentem sukcesu w tym spotkaniu, zapewniając drużynie pewne zwycięstwo.

Czy Polonia Warszawa mogła odwrócić losy spotkania?

SKK Polonia Warszawa próbowała nawiązać walkę, szczególnie w trzeciej kwarcie, którą wygrała 22:19, pokazując chwilowe przebudzenie. Mimo to, ogólna dominacja rywalek była zbyt duża, aby zniwelować wcześniejsze straty i realnie zagrozić zwycięstwu Ślęzy Wrocław. Ostatecznie, czwarta kwarta ponownie należała do gospodyń.

Najskuteczniejszą zawodniczką w barwach Polonii była Travaria Watson, która zgromadziła aż 24 punkty, udowadniając swoją wartość. Wspierały ją Erika Davenport z 11 punktami oraz Maja Kusiak z 8 punktami, jednak ich wysiłki indywidualne nie wystarczyły do odniesienia zwycięstwa w tym wymagającym meczu Ekstraklasy.

