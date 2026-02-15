Kaja Ziomek-Nogal po igrzyskach. Jak blisko była historycznego medalu?

Kaja Ziomek-Nogal powróciła po przerwie

Panczenistka Kaja Ziomek-Nogal powróciła do rywalizacji po dwuletniej przerwie macierzyńskiej, co stanowiło znaczące wyzwanie w jej sportowej karierze. Jej determinacja do powrotu na tor łyżwiarski szybko przyniosła widoczne rezultaty, wzbudzając nadzieje na nadchodzące igrzyska olimpijskie w Mediolanie. Udowodniła swoją doskonałą formę zdobywając indywidualne zwycięstwo w Pucharze Świata na 500 m w Pekinie, co miało miejsce w grudniu 2024 roku.

Kaja Ziomek-Nogal zakończyła ten sezon Pucharu Świata z imponującym wynikiem, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji generalnej na dystansie 500 m. Te osiągnięcia sprawiły, że polscy kibice z optymizmem śledzili jej występ podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Podczas jej startu na 500 m, Kaję Ziomek-Nogal dopingowała najbliższa rodzina, w tym mąż Artur oraz mała córeczka Antonina, obecni na trybunach mediolańskiej hali.

Igrzyska i niedosyt Kaji Ziomek-Nogal

Mimo wywalczenia szóstego miejsca w konkurencji 500 m na igrzyskach olimpijskich, Kaja Ziomek-Nogal otwarcie przyznała, że jej oczekiwania były znacznie wyższe. Do upragnionego brązowego medalu, który ostatecznie wywalczyła Japonka Miho Takagi, zabrakło jej minimalnych 0,12 sekundy. To niezwykle niewielka różnica czasowa, która zadecydowała o nieosiągnięciu podium, pozostawiając u polskiej zawodniczki wyraźne poczucie niedosytu.

28-letnia panczenistka, dla której igrzyska w Mediolanie były już trzecimi w karierze, wcześniej startowała w Pjongczang 2018 i Pekinie 2022. Ziomek-Nogal podkreśliła, że potrzebuje czasu, aby w pełni zaakceptować swój wynik. Zaznaczyła również, że powrót do wymagających i żmudnych treningów po przerwie macierzyńskiej wymagał od niej ogromnych poświęceń i wytężonej pracy.

"Dałam z siebie wszystko. Zrobiłam co mogłam. Igrzyska zakończę z lekkim smutkiem i niedosytem, ale też z wielką miłością w sercu, bo na trybunach zobaczyłem wszystkich moich najbliższych" - mówiła Eurosportowi z lekko załzawionymi oczami.

"Marzyłam o medalu. Po to wracałam do sportu, ale się nie udało" - powiedziała szósta zawodniczka tej konkurencji.

Co jest najważniejsze dla panczenistki?

Kaja Ziomek-Nogal, pomimo swoich sportowych ambicji i znaczących poświęceń, konsekwentnie podkreśla, że rodzina zajmuje w jej życiu pierwsze miejsce. Po zakończeniu rywalizacji, w momentach pełnych intensywnych emocji i głębokich refleksji, zawodniczka pragnie przede wszystkim poświęcić swój czas najbliższym. Jej córka Antonina jest dla niej absolutnym priorytetem, co często wyraźnie zaznacza w swoich publicznych wypowiedziach.

Mistrzyni Europy nie ukrywała ogromnego pragnienia, aby jak najszybciej spotkać się i przytulić swoją córkę. Ta szczera deklaracja wyraźnie pokazuje, że choć sport jest niezwykle ważną i integralną częścią życia Kaji Ziomek-Nogal, to jednak rodzina stanowi dla niej niezmienny fundament i najsilniejsze źródło codziennej motywacji do dalszych wysiłków.

