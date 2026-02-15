Łukasz Kolenda wyróżniony w lidze niemieckiej. Co dalej z jego klubem?

Polski kadrowicz Łukasz Kolenda zaimponował skutecznością

Reprezentant Polski Łukasz Kolenda, urodzony w Ełku, spędził na parkiecie 19 minut podczas ostatniego meczu. Wykazał się wysoką skutecznością, trafiając trzy z czterech rzutów za dwa punkty. Do tego dorzucił dwa z trzech celnych rzutów zza linii 6,75 m oraz oba rzuty wolne, co przyczyniło się do jego dorobku 14 punktów.

Oprócz zdobytych punktów Kolenda aktywnie uczestniczył w rozegraniu, notując dwie asysty. Jego wkład był kluczowy w zwycięstwie drużyny Rostock Seawolves, która pokonała Syntainics MB Wessenfels. Najlepszymi strzelcami zespołu byli Amerykanie TJ Crockett jr i D'Shawn Schwartz, którzy zdobyli po 15 punktów każdy, minimalnie wyprzedzając polskiego zawodnika.

Jaka jest pozycja Rostock Seawolves w tabeli BBL?

Drużyna Rostock Seawolves, prowadzona przez polskiego szkoleniowca Przemysława Frasunkiewicza, poprawiła swój bilans po ostatnim zwycięstwie. Obecnie mają 11 wygranych i 8 porażek, z jednym zaległym spotkaniem do rozegrania. Dzięki tej wygranej zespół awansował na szóstą lokatę w tabeli niemieckiej ligi BBL, co jest znaczącym osiągnięciem w tym sezonie.

Przemysław Frasunkiewicz, polski trener, kieruje klubem z Rostocku już drugi sezon z rzędu. W poprzednim roku jego podopieczni zakończyli rozgrywki na 10. miejscu z bilansem 16 zwycięstw i 16 porażek. Dla Łukasza Kolendy, występującego na pozycji obrońcy, jest to debiutancki sezon w rozgrywkach niemieckiej ligi, gdzie szybko stał się ważnym ogniwem drużyny.

