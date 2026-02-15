Ekstraklasa. Lech Poznań – Piast Gliwice. Dominacja Kolejorza: Jaki był klucz do pewnego zwycięstwa?

Lech Poznań – Piast Gliwice. Dominacja gospodarzy na boisku

Lech Poznań wysoko pokonał Piasta Gliwice wynikiem 3:0 w spotkaniu Ekstraklasy. Już do przerwy Kolejorz prowadził 2:0, co świadczyło o znaczącej przewadze poznańskiej drużyny od pierwszych minut meczu. Gospodarze od początku narzucili swój styl gry, nie dając rywalom zbyt wielu szans na stworzenie zagrożenia pod własną bramką.

Pierwsze dwie bramki padły bardzo szybko, co ustawiło przebieg całego spotkania. Już w 10. minucie wynik otworzył Ali Gholizadeh, a zaledwie trzy minuty później prowadzenie podwyższył Pablo Rodriguez. Tak błyskawiczne objęcie dwubramkowej przewagi pozwoliło Lechowi na spokojniejsze kontrolowanie gry w dalszej części pierwszej połowy.

Kiedy padły decydujące bramki w meczu?

Ostateczne przypieczętowanie zwycięstwa Lecha Poznań nastąpiło w doliczonym czasie gry drugiej połowy. W 90. minucie Yannick Agnero, wprowadzony na boisko, strzelił bramkę głową, ustalając wynik meczu na 3:0. Ten gol był kulminacją konsekwentnej gry ofensywnej gospodarzy i potwierdzeniem ich dominacji przez całe spotkanie.

Podczas meczu arbiter Wojciech Myć z Lublina pokazał żółte kartki dwóm zawodnikom Piasta Gliwice: Juande Rivasowi oraz Michałowi Chrapkowi. Spotkanie na stadionie w Poznaniu obserwowało 14 638 widzów, którzy byli świadkami pewnego triumfu swojej drużyny nad rywalem z Gliwic.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.