Polskie seriale od lat przyciągają przed telewizory miliony widzów, którzy z wypiekami na twarzy śledzą losy fikcyjnych bohaterów. Chyba nie ma nikogo, kto nie wie kim jest rodzina Mostowiaków, gdzie znajduje się słynna ławeczka lub jak wygląda szpital w Leśnej Górze. Miłośnicy produkcji telewizyjnych doskonale znają aktorów, którzy wcielają się w role medyków z "Na dobre i na złe", mieszkańców wsi z "Rancza" czy dzieci Barbary i Lucjana z "M jak miłość". Wyniki oglądalności tych seriali świadczą o jednym - Polacy uwielbiają relaksować się przed telewizorami i szybko wciągają si w przygody bohaterów. Wiedzieliście, że "M jak miłość" to trzeci po "Klanie" i "Na dobre i na złe" najdłużej produkowany serial telewizyjny w Polsce? Postanowiliśmy sprawdzić, jak dobrze znacie fabułę jednych z najpopularniejszych seriali oraz czy jesteście w stanie dopasować aktorów do ich ról w produkcjach. Powodzenia!
Quiz. Polskie seriale bez tajemnic. Jak dobrze znasz "Na dobre i na złe", "Ranczo" i "M jak miłość"?
2026-02-18 11:03
Tym razem na tapet bierzemy trzy seriale, które goszczą na ekranach TV od wielu lat. Mowa oczywiście o "M jak miłość", "Ranczo" i "Na dobre i na złe". Jesteście fanami tych produkcji? Jeśli tak, to koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie! Przed Wami dziesięć prostych pytań. Powodzenia!
