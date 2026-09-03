QUIZ: "pierwsze damy" PRL. Co wiesz o żonach komunistycznych dygnitarzy?

Tradycyjnie, honorowy tytuł pierwszej damy przysługuje partnerce głowy państwa, zwykle - prezydenta. Przez prawie cały okres trwania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej urząd ten jednak nie istniał - funkcję głowy państwa pełniła rada złożona z większej liczby osób. Władzę sprawował bezpośrednio I Sekretarz KC PZPR. Jedyną osobą tytułowaną jako "prezydent PRL" był generał Wojciech Jaruzelski - od wyboru przez Zgromadzenie Narodowe w lipcu 1989 roku do zmiany nazwy państwa na początku roku 1990.

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"Pierwsze damy PRL" - kobiety komunistycznych liderów pełne tajemnic

Mimo braku formalnej pierwszej damy w czasach PRL, w tej epoce istniały kobiety, które jako partnerki komunistycznych przywódców były popularne, a nawet zaskarbiły sobie sympatię Polaków. Żony prominentnych działaczy partyjnych nie tylko wspierały rządzących PRL-em ukochanych, ale też często odgrywały rolę reprezentacyjną na zakulisowych spotkaniach. Ich życie prywatne wzbudzało ciekawość społeczeństwa, a niektóre z pań zyskały nawet popularność i stały się powszechnie rozpoznawalne.

Część z nich była podziwiana za elegancję i styl, stając się nieoficjalnymi ikonami mody PRL. Inne kobiety pozostawały w cieniu swoich mężów, unikając rozgłosu i skupiając się na życiu rodzinnym. Niektóre z nich były znane z działalności społecznej czy partyjnej, inne zaś - robiły karierę zawodową i "wtapiały się w tłum". Niezależnie od tego, jaką drogę wybrały, liczne życiowe partnerki komunistycznych dygnitarzy stały się jedną z najbardziej intrygujących i niejednoznacznych części historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Swoją wiedzę o nich sprawdzisz, rozwiązując nasz quiz poniżej.

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"Pierwsze damy" w czasach PRL - czy je znasz? Pytanie 1 z 10 Według pogłosek lubiła luksusy i latała do Paryża do fryzjera. Z wykształcenia była historyczką. O kim mowa? Stanisława Gierek Zofia Gomułkowa Barbara Jaruzelska Alicja Solska-Jaroszewicz Następne pytanie

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