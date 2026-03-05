Filmy i seriale dla młodzieży z czasów PRL-u do dziś budzą ogromny sentyment i uznawane są za prawdziwy fenomen polskiej kultury popularnej. Choć powstawały w realiach ograniczeń produkcyjnych, cenzury i skromnych budżetów, potrafiły trafić w emocje młodych widzów i na stałe zapisać się w pamięci kolejnych pokoleń. Produkcje te poruszały uniwersalne tematy dorastania, przyjaźni, miłości, buntu i poszukiwania własnej tożsamości. Ich siła tkwiła w autentyczności, bliskim kontakcie z młodymi widzami i odwadze w podejmowaniu trudnych kwestii. Bohaterowie filmów i seriali młodzieżowych z PRL-u byli zwykłymi "chłopakami i dziewczynami z podwórka". Mieli problemy, marzenia i aspiracje, z którymi łatwo mogli utożsamiać się młodzi widzowie. Dla wielu osób, które dorastały w PRL-u, filmy i seriale te są symbolem dzieciństwa i młodości. Rozwiążcie nasz quiz i sprawdźcie, czy pamiętacie kultowe PRL-owskie produkcje dla młodzieży.

Quiz. Młodzieżowe filmy i seriale okresu PRL-u. Zgarniesz przynajmniej 50%? Pytanie 1 z 13 Kot w serialu "Siedem życzeń" spełniał marzenie Darka w: Niedzielę Środę Piątek Następne pytanie