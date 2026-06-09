QUIZ: Największe afery polskiego show-biznesu. Wskaż bohaterów opisanych skandali

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-09 13:04

Polski show-biznes pełen jest głośnych afer, kontrowersyjnych wydarzeń i skandalicznych zachowań, które na długo zapadają w pamięć. W historii polskich celebrytów nie brakuje momentów, które wywołały burzę w mediach i wśród opinii publicznej. Od nadużyć w stosunku do innych ludzi, przez nielegalne interesy, aż po osobiste skandale, które rozgrzewały serca fanów. W tym quizie sprawdzisz, ile wiesz o najgłośniejszych aferach w historii polskiego show-biznesu.

QUIZ: Największe afery polskiego show-biznesu. Wskaż bohaterów opisanych skandali

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Autor: - generator AI/ Canva.com

Życie prywatne gwiazd zawsze elektryzuje opinię publiczną. Ich romanse, skandale, potknięcia czy głośne publiczne zmagania często stają się tematem numer jeden w mediach, wywołując burzę zarówno wśród fanów, jak i krytyków. Choć celebryci starają się chronić swoją prywatność, to właśnie te kontrowersyjne wydarzenia są często najszybciej podchwytywane przez tabloidy i social media. Kiedy gwiazdy popełnią błąd, przekroczą granice dobrego smaku lub ujawnią coś, co lepiej pozostałoby w ukryciu – media błyskawicznie zaczynają karmić się tymi informacjami, a sama sprawa szybko staje się szeroko komentowaną aferą.

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Największe afery polskich gwiazd - dopasuj bohatera do skandalu

Czy jednak potrafisz śledzić te burzliwe wydarzenia na bieżąco? Znasz nazwiska bohaterów najgłośniejszych skandali, które rozgrzały opinię publiczną w Polsce? Przekonaj się, jak dobrze orientujesz się w największych aferach, które miały miejsce w polskim show-biznesie. W tym quizie czeka na Ciebie 30 pytań o najbardziej kontrowersyjne i szokujące wydarzenia, które elektryzowały fanów i media. Sprawdź swoją wiedzę!

QUIZ: Największe afery polskiego show-biznesu. Wskaż bohaterów opisanych skandali
Pytanie 1 z 10
Lider znanego zespołu muzycznego oskarżony o wyłudzenie pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych w 2006 roku. Złożył nierzetelne oświadczenie o dochodach, a sprawa zakończyła się wyrokiem skazującym na więzienie i grzywnę.
Quiz. 100 pytań o polskim show-biznesie. 75/100 oznacza, że masz doskonałą pamięć!
Pytanie 1 z 100
Czy Polska kiedykolwiek wygrała Eurowizję (dla dorosłych)
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