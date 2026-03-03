Quiz. Dzieciństwo w PRL-u. Sprawdź, ile pamiętasz z tego okresu

Zamiast tabletów i telefonów - trzepak, kapsle i gra w klasy. Dzieci spędzały całe dnie na świeżym powietrzu, organizując własne "mistrzostwa świata" w grze w gumę czy chowanego. Trzepak był miejscem akrobacji i plotek. Zabawki, podobnie, jak inne dobra w okresie PRL-u były trudno dostępne. Dlatego często rodzice i dzieci wykazywali się kreatywności i sami tworzyli zabawki z dostępnych przedmiotów. Drewniane klocki, plastikowe lalki i pistolety na kapiszony, a czasem zabawki robione własnoręcznie - z drutu, pudełek po zapałkach czy kawałków materiału. Dzieciaki nie potrzebowały wiele - wystarczyła wyobraźnia. Choć dzieciństwo w PRL-u nie było usłane różami, miało w sobie coś wyjątkowego. Były to, w których mniej znaczyło więcej, a najlepsze wspomnienia rodziły się nie z tego, co się posiadało, ale z tego, co wspólnie przeżyliśmy z naszymi podwórkowymi przyjaciółmi. Pamiętacie, jak wyglądało dzieciństwo w Polsce Ludowej? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie.

